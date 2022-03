¿Qué es la paz?

Marta Quéliz

Santo Domingo

La paz no solo es la ausencia de una guerra con armas y misiles que destruyen y matan. Hay muchos otros conflictos que te la arrebatan mientras libras tu propia batalla. Porque la paz es ese hálito de vida que sientes cuando sabes que tienes tu comida segura, cuando trabajas sin la incertidumbre de que pueden despedirte, cuando andas por las calles sin temor a que te atraquen, es cuando te acuestas y no escuchas la música a todo volumen del negocio que te queda cerca o del vecino al que no le importa tu tranquilidad. La paz es cuando despiertas y sales a la calle sin tapones y sin abusos en el tránsito, es cuando disfrutas de una educación ciudadana que empieza en el hogar, sigue en la escuela y se fortalece en la sociedad, y sobre todo, es cuando sabes que vives en un país donde la salud está por encima de todo, inclusive del interés económico no importa que vayas a un centro público o privado en búsqueda de ella.

Fabulosamente en paz

Así vive la gente en una ciudad fabulosa donde un ser humano no puede endiosarse y creerse que está por encima de los demás. Allí me trasladé para despejar mi mente del caudal de informaciones sobre Rusia y Ucrania que perturban mi quietud. Ver al ciudadano saberse humano con errores y virtudes me dio paz. Saber que en este lugar no hay peleas ni motivos que trastornen la felicidad porque sus propios residentes se encargan de evitar a toda costa la superioridad. Lo dicho por Benito Juárez no es solo una frase que está en los libros de textos o la historia. “El respeto al derecho ajeno es la paz” y en este lugar fabuloso lo ponen en práctica en todo lo que hacen. Nadie, absolutamente nadie se atreve a perturbar la tranquilidad de los demás, así sea con una simple bulla como con una guerra a mano armada. La supremacía de todo cuanto hacen la tiene el Rey Supremo, que es Dios, y ahí no hay tutía.

Como si fuera poco

Cuando volví de mi ciudad fabulosa, lloré, y lo hice con mucha tristeza, porque no cabe en mi cabeza que se esté jugando con la certidumbre de la humanidad por motivos sin sentido cuando desde hace dos años el mundo ha perdido tantas vidas por una pandemia que aún vive entre nosotros. Es una lástima que haya líderes del mundo a los que les importe más el poder acumulado que propiciar un ambiente de paz a través de una alimentación segura para todos los seres humanos, o mediante un sistema universal que garantice a todos un planeta más seguro, más saludable y sobre todo, más habitable y sin hostilidades porque la falta de esto, también perturba la paz.