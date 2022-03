¿Qué se necesita para ser un buen psicoterapeuta?

Carmen Virginia Rodríguez

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

Un buen psicoterapeuta debe tener ciertas habilidades, aparte de conocimiento, que van mas allá de solo estudiar psicología. La psicología es ciencia que se encarga de estudiar la conducta humana, sin embargo, se necesitan otras competencias y habilidades para ejercer esta importante y linda profesión.

Una característica fundamental que debe tener un buen psicoterapeuta es su vocación por servir y su valor innegociable de poner al ser humano por encima de cualquier aspecto, comenzando por el material. No sin dejar de ver, su profesión con respeto y dignidad.



Una de las primeras preguntas que le hacemos a pasantes de la carrera de psicología es ¿Por qué estas estudiando psicología? Esta respuesta es fundamental para una buena orientación a ese futuro psicólogo o psicoterapeuta.



Dentro de las habilidades que debe tener un buen psicoterapeuta:



Debe ser una persona empática: Porque ¿por qué? el terapeuta debe ser capaz de entender el punto de vista de su paciente, debe comprender, no solo los sentimientos de la persona que tiene en frente, si no también ser capaz de percibir como lo que se le esta planteando, afecta su vida y su ecosistema, sin juzgar, ya que el juzgar, no puede entrar en el encuadre terapéutico. Esto lleva a otra habilidad que debe tener un buen terapeuta, y es la apertura mental.



Esto implica, tener la capacidad de escuchar todo tipo de situaciones y experiencias que expresan las personas en un ambiente confidencial y seguro. Esto lleva a otra característica y habilidad, que es el respeto: prestar atención a lo que nos están planteando y tener respuestas empáticas y sin hacer juicios pre-concebidos.



En este sentido, la aceptación incondicional, debe ser parte de ese respeto. Para poder hacer esto, el terapeuta debe ser lo más auténtico posible, esto implica tener coherencia personal. No podemos ejercer nuestra profesión con un discurso, y llevar a cabo actitudes y conductas que contradigan nuestro discurso profesional.



Sin embargo, otra característica de un buen psicoterapeuta es su capacidad de ayudar a la persona a construirse o reconstruirse él o ella misma, desde y con sus propias formas y herramientas, donde solo aportamos y ayudamos a promoverlas.



Las personas que buscan ayuda de un terapeuta, buscan ser escuchados, esta escucha deber ser activa. Con esta escucha activa, el terapeuta debe desarrollar la capacidad de observación, la cual debe poder ver tanto el lenguaje verbal, como el no verbal, (este último muchas veces más poderoso). Esto puede llevar a construir una alianza terapéutica, en un clima de plena confianza, sin el cual, el trabajo no sería posible.



Las psicoterapias se dan en un contexto de comunicación, ya sea verbal o no verbal, por lo tanto, las buenas habilidades en este campo, serán un recurso importante, si no, el más importante.

El terapeuta debe ser creativo para las intervenciones, a la vez, que sepa manejar los limites. La autorregulación se hace imprescindible, ya que parte de lo que se busca en un proceso terapéutico, es ayudar a las personas a manejar sus emociones, desde una posición saludable y estable, por tanto, solo podemos dar lo que tenemos, no lo que no tenemos.



Por último, pero no menos importante, llevar a cabo las normas éticas que rigen la profesión, deben ser el máximo estandarte de un psicoterapeuta, donde, la preparación académica prime, pero, sobre todo, ser lo suficientemente éticos y humildes, para derivar a otro profesional un caso, en el momento de entender que no está en su campo de competencias.

_______

La autora es psicóloga clínica y terapeuta familiar de Grupo Profesional Psicológicamente