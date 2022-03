¿Conoces tu patrimonio? ¿Es accesible y amigable para todos?

Yaniris López

Santo Domingo

“La discapacidad no está en mí, sino en el entorno”. La frase es una de las muchas que inspiran el proyecto “Conociendo mi patrimonio”, de la Fundación Inclusión Social Fusión (Fusión).

La artista visual y agente cultural Carmen Inés Bencosme, presidenta de Fusión y creadora del proyecto, dice a Listín Diario que el propósito principal es convertir los espacios de la ciudad en lugares libres de barreras. ¿De qué forma?



“La gente camina por los espacios pero no de manera consciente, no sabe lo que es eso, lo que era eso, cómo se llama eso –explica Bencosme-. Queremos hacerlos conscientes de que tenemos derecho a ese espacio, ¿pero ese espacio me cuida, es amigable para mí? ¿O fácilmente me doy un ‘estrallón’ y me rompo una pierna?”



El propósito de Fusión es, pues, “transformar nuestras ciudades y generar un cambio cultural para promover la plena integración de las personas, derribando las barreras físicas presentes en el entorno mediante intervenciones de diseño universal y eliminando las barreras culturales presentes en nuestra sociedad, generando conciencia mediante actividades artísticas, de sensibilización y capacitación”.



El plan piloto comenzará en Santa Bárbara (Ciudad Colonial), el primer barrio marginal de América, lugar de nacimiento de Juan Pablo Duarte y Salomé Ureña y hogar de la recordada bienal marginal de Silvano Lora.



Muy cerca, entre este barrio y San Antón, el Centro de la Imagen, espacio dedicado al estudio y promoción de la fotografía contemporánea, ofreció su espacio a la fundación para que sea la sede del proyecto.



Y como el ejemplo debe comenzar por casa, Bencosme informa que la primera actividad es una rifa pro-recaudación de fondos para la remodelación de la calzada del Centro de la Imagen, para convertirlo en un lugar accesible para todas las personas.

El objeto a rifar es una obra de arte: un plato en cerámica de alta temperatura con óxido cedido por el artista visual Thimo Pimentel.



A 1,000 pesos el boleto, solo se imprimieron 500 números. Si desea colaborar: 809.508.6161 y 809.264.1224. La premiación será en vivo, de manera electrónica, el domingo 22 de mayo de 2022 a través de un canal de Youtube.



“PATRIMONIO SOMOS TODOS”

Certificada en accesibilidad universal y accesibilidad turística por la Bircham International University, Bencosme señala que, en general, es difícil hacer de Santa Bárbara un barrio accesible.



“Fíjate que cada casita tiene cuatro o cinco escalones para acceder a ella; y las entradas son angostas. Pero algo se puede hacer. En Santa Bárbara hay un montón de cosas que de seguro los que viven ahí no lo saben; por eso el proyecto se llama ‘Conociendo mi patrimonio’. Quiero crear comunidad, crear identidad. Patrimonio somos todos”.



Por eso, y como parte de las primeras acciones de la fundación Fusión, se está haciendo un inventario o levantamiento de las casas, negocios y todo cuanto hay en el barrio.



“Queremos saber cuántos hombres, mujeres y niños viven allí, si hay personas con discapacidad y con qué tipo de discapacidad”.



También les están pidiendo a los miembros de la comunidad que tomen fotos de lo que hacen en su día a día y del entorno que les rodea.



Como explica Bencosme, el Centro de la Imagen acogerá exposiciones, charlas y conferencias donde los protagonistas serán los moradores de la comunidad, sus historias, sus aportes y su cotidianidad.



“No tengo que buscar a ningún letrado para eso porque ellos son los que viven ahí; buscamos hacerlos sentir importantes, porque lo son, porque tienen voz en su barrio y se sentirán orgullosos de mostrarlo en el Centro”.



El proyecto contempla, además, empoderar a las mujeres de la comunidad, ofreciéndoles la oportunidad de crecer poniendo en valor sus talentos y habilidades.



“En Santa Bárbara hay muchas imprentas. Si doña Juana hace unos dulces buenísimos de cereza, entre todos le ayudamos a conseguir potes, uno le ayuda con el arte de la etiqueta y otro con su impresión; y así ya tiene doña Juana su negocito”.



En definitiva, dice Bencosme, poner en valor su cotidianidad, su gastronomía, su música, “que compren y consuman lo de su barrio”.



Fusión espera contar con colaboradores que aporten ideas o recursos para hacer crecer el proyecto. Los encuentran en las redes sociales como fundacionfusionrd y en fusion.org.do/

DE INTERÉS

Pieza única. La rifa del plato de cerámica también forma parte de las actividades por el décimo aniversario del movimiento Arte Furtivo, del ceramista Thimo Pimentel, Premio Nacional de Artes Plásticas 2016.



Carmen Inés: “Conociendo mi patrimonio busca sensibilizar y educar a las personas, hacerles conscientes sobre el entorno que les rodea y con ello generar un cambio”.