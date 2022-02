Convivencia en armonía en el Metro de Santo Domingo

Xiomarita Pérez

Santo Domingo, RD

Desde que inició el Metro de Santo Domingo soy una usuaria leal, defensora y alerta para que funcione como debe de ser. Ese es mi transporte preferido por la comodidad, seguridad, economía y rapidez.

Una vez escribí una columna con el tema de las prédicas, que lo hacen con alta voz y si no decimos “Amén” se la cogen con uno. Hace un par de semanas abordó un señor repartiendo tratados y cuando se dirigió a mí no acepté, porque tengo en mi “disco duro” que no debo tomar nada que me regalen en la calle, por seguridad.

Cuando íbamos llegando a una de las paradas el señor agradeció el gesto de los que tomaron el tratado y a los que no tomaron el tratado les expresó que luego le responderán al Señor. Me di por aludida incomodándome y le pregunté que si era obligado y me contestó que no me había mencionado. ¿Cómo él me va a mencionar si no sabe mi nombre?

Lo peor es que además de estar predicando en alta voz utilizan unas mascarillas de las que cuando hablan contaminan el ambiente cerrado, porque son de las baratas, casi transparentes y exigen que les contesten cuando expresan “Cristo le ama”, con una exigencia como que solo ellos se salvarán. Normalmente les contesto que yo sé que él me ama.

No veo mal las prédicas, es la forma en que lo hacen, ya que cuentan sus historias de por qué se convirtieron y quieren obligar a que los escuchemos a la mala. Un día de estos mi prédica será cómo bailar un buen merengue, una bachata o unos palos o atabales.

Las prédicas, cuando se hacen en alta voz en un ambiente cerrado y más en este tiempo de pandemia, contaminan igual que si las personas colocaran música en sus celulares dentro de un espacio público cerrado.