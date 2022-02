Dios y el fútbol

Alicia Estévez

Santo Domingo

Mi hijo menor me preguntaba por qué veo documentales sobre fútbol, le sorprende debido a que no soy fanática de ese deporte. Lo que me atrae de estos programas son las historias de las grandes estrellas, que contienen una enseñanza sobre el ser humano, le expliqué. Aunque, también le dije, y es cierto, que disfruto de todos los deportes, en competencias de alto nivel, son un verdadero espectáculo, y que he ido descubriendo cómo Dios asoma en cada una de las historias de los grandes atletas, sin importa su época.

El común denominador

He citado antes al papa Juan Pablo II y su premonitoria frase sobre que el nuevo espacio para la evangelización serían los medios de comunicación. Él tuvo razón más allá de lo que nadie podía imaginar en ese momento. En medio de la apabullante propaganda en contra de la fe, incluso quienes promueven esa propaganda no pueden evitar que la presencia de Dios aflore en programas cuyo objetivo es totalmente ajeno a este propósito. Ejemplo de ello son los especiales que narran las vidas de grandes futbolistas, y hasta de sus novias, quienes testifican su fe en Dios y cómo han rogado por su auxilio. Entre figuras tan distintas, en sus temperamentos y sus épocas, como Pelé, Neymar y Georgina, la novia de Cristiano Ronaldo, el común denominador no solo es el fútbol, también es Dios.

Pelé

De todos, es Pelé, ya en silla de ruedas frente al ocaso de su vida, el testigo más sólido de cómo nos sostiene la fe. Un muchacho negro y pobre, en la década de los cincuenta y sesenta, arrastró en sus piernas a todo un país hacia la esperanza, la alegría y el entusiasmo, incluso, en medio de una terrible dictadura. Y mientras a todos sorprendía la seguridad que mostraba en el campo, su arrojo increíble, cuando le preguntaron qué pensaba previo a uno de sus goles más famosos, dijo que oraba a Dios. A Él le pidió que lo ayudara a no fallar. Una petición respondida de manera increíble, con un gol histórico, de cabeza, tan sensacional como la respuesta a los ruegos de Georgina Rodríguez, la novia de Ronaldo.

Georgina

La fe de esta argentina española, que era una simple vendedora en una tienda de artículos de lujo, queda evidenciada en el documental sobre su vida. En él aparece llevando flores a la virgen. Ese es uno de los tres momentos en que se emociona y llora, los otros dos son cuando habla de la muerte de su padre y del amor que siente por sus hijos. Georgina dice que clamaba a Dios, ¡ayúdame! Y siempre sintió que su vida sería especial. Ronaldo se cruzó en su camino, en su lugar de trabajo, un día en que, por hacer un favor a un compañero, ella se quedó más allá de su horario. Detalles de Dios.

Neymar

El caso de Neymar, quien, por su apariencia, con los cabellos tintados y su fama de niño malcriado, no calza con la idea de que se trate de alguien con valores cristianos, es el que más me sorprendió. Detrás de este hombre, sosteniendo su vida, están las oraciones más poderosas, las más escuchadas por Dios, las de una madre. Ella, tomada de la mano de sus hijos y esposo, pone a orar a toda la familia. Así se ven en el documental sobre Neymar que solo en el pre estreno, en Brasil, rompió récord de audiencia. Cuando el papa hablaba de evangelizar por los medios, no imaginaba los planes de Dios hasta con el fútbol.