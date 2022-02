María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

Emma se levanta de mañanita, se baña y se acicala con cuidado, antes de pasar a la cocina a colar el café mañanero. Después de que me lleva la tacita con el fragante brebaje, sale muy compuesta a llevarle al guardián la concebida tacita.

El palique se prolonga por un rato, en lo que mi factótum se entera de la vida del vecindario. Si hay alguien bien enterado de la vida y milagros de todos alrededor, este es el guardián. Así sabe mi morena cocinera de los males del vecino, de los andares de la trabajadora pizpireta, la que hace los oficios en donde la vecina viuda. De primera mano obtiene información privilegiada sobre cada uno de los que vivimos en la cuadra.

Mientras me sirve el desayuno, va desgranando los chismes; este noticiario doméstico es más entretenido que el de la televisión y más completo también.

Por los chismes mañaneros he podido saber quién está enfermo, cuál tiene dificultades económicas y hasta de las indiscreciones de un doctor medio calavera que vive en el piso alto.

El guardián, además de saberse los chismes del barrio, es un hombre atento y solícito que acude en ayuda de cuantos se encuentran en alguna dificultad; no pocas veces me ha sacado de apuros cuando una llave gotea o tengo que alcanzar algo de la parte superior de un clóset. Es habilidoso y se desempeña a las mil maravillas. Además, tiene debilidad por Emma, lo que se traduce en atenciones conmigo.

Definitivamente estoy muy bien servida con estos dos personajes, no me puedo quejar, me entero de todo y se desviven por atenderme.