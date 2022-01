Regresa el “Masters Surf Reunion” en su sexta edición

Manuel Betances

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

Con nueva dinámica, pero con el mismo espíritu deportivo regresa una competencia que promete congregar diferentes generaciones de surfistas dominicanos con la finalidad de estar de vuelta en la costa norte de República Dominicana, en un fin de semana largo que abarca del 20 al 23 de enero de este 2022.

Con la Playa Encuentro como enclave, en Cabarete, los organizadores del Masters Surf Reunion han anunciado la puesta en marcha de esta sexta edición en un evento que reunirá a varias generaciones de surfistas dominicanos y extranjeros.



“Se trata de un evento integral donde se combina una competencia de surf para mayores de 35 años, una reunión de viejos amigos y actividades de esparcimiento como fiestas y conciertos, especialmente diseñado para un público adulto y sus familias”, explicó Luis Aracena, director del evento, durante el acto de lanzamiento, donde a la vez se anunció de nuevo la declaración reciente de Cabarete como Capital de los deportes de Ola y Viento del Caribe, en presencia de amigos, surfistas y colegas.



De su lado, Brian Mejía, del Team Carambolas Surf House, destacó el auge del deporte de las olas a nivel mundial, pero reconoce que “... nuestro país aún se encuentra golpeado por la pasada pandemia, pero esta es una oportunidad para que el mundo vea el potencial que tienen nuestras playas y República Dominicana en general para ser un destino idóneo sobre todo en la costa norte, para que seamos reconocidos como un punto específico en materia de deportes acuáticos".



Para esta edición se espera la participación de más de 100 surfistas que competirán en las categorías “Master”, “Gran Master”, “Kahuna”, “Gran Kahuna”, “Legends”, “Master Damas”, “Come-Back” y “Padre Hijo”, con una Gran Final Master con más de US$10,000 de premio en efectivo. De igual forma tendrán un “Expresión Session” con destacados surfistas categoría OPEN locales e internacionales.



Desde ya han confirmado su participación los destacados surfistas Juan Ashton de Puerto Rico, triple campeón mundial master, Danny García de España, campeón master de Europa, el venezolano Magnun Martínez, Campeón Mundial Master 2012 y Tony Roberts destacado surfista master de California, EEUU entre otros. Por República dominicana han confirmado su participación destacados surfistas master como lo son Víctor Peralta y Zion Balbuena de Cabarete así como Iván Herrera y Jose Luis Aquino del DN.

RUMBO A UNA CELEBRACIÓN EXITOSA

La ceremonia de apertura se celebrará el día Jueves 20 de enero en Natura Cabana, Cabarete, a partir de las 6:00 p.m., mientras que el inicio de la competencia de surf se desarrollará en Playa Encuentro el Viernes 21 de enero (feriado), para continuar el sábado 22 con las eliminatorias hasta las semifinales en horario de 7:00 a.m. a 6:00 a.m. y domingo 23 con las finales de cada categoría desde las 7:00 a.m. hasta el mediodía. Para ese mismo día se llevará a cabo la ceremonia de clausura y entrega de trofeos y premios en el Hotel Hideaway contiguo a Playa Encuentro.



El “Masters Surf Reunión 6” cuenta con más de 30 empresas patrocinadoras y se realiza con el apoyo de la Asociación Dominicana de Surfing Master (ADSM) y el Ministerio de Turismo de la República Dominicana (Mitur). Los resultados en tiempo real de la competencia estarán disponibles en la página https://www.liveheats.com/msr