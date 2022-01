25 años de Voluntariado Jesús con los Niños

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo, RD

Hace 25 años, en Santiago, el 27 de enero Xenia Gell de Álvarez fundó junto a otras damas el Voluntariado Jesús con los Niños. El objetivo era asistir a niños enfermos y a su entorno familiar en el Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón. En iniciar esa tarea de servir estuvieron, y siguen junto a Xenia, Vilsa de Paulino, Vilena Comas de Stern, Julia Lirio de Herrera, Brenda Sánchezy Cecilia Espejo. A ellas se les han unido otras damas en la directiva, con igual interés de colaborar.

Pro fundación de un Hogar para niños

El conversatorio pautado para hoy por el Voluntariado Jesús con los Niños, con motivo de su 25 aniversario, ha sido pospuesto para nueva fecha. Aquellas personas que reservaron para este evento en el Teatro del Cibao pueden contactar al teléfono 809-581-6191. En cuanto a quienes quieran aportar para ayudar en la construcción del Hogar Jesús con los Niños, llama al 809-583-0013. Podrás unirte a quienes tienen como lema ‘Humanización de los servicios de salud para una mejor calidad de vida’.

¿Para qué sirve el aceite rosa de mosqueta?

A pesar de conocerlo, no se me había ocurrido averiguar para qué sirve el aceite orgánico rosa de mosqueta. Según leí en un producto hecho en República Dominicana y de la marca Agalma, ayuda a limpiar sin resecar las pieles que neccsitan hidratación, amén de ayudar a resolver otros problemas de la piel. Es recomendado para los masajes. Lo tienen en La Sirena, donde encontrarás también el jabón de rosa de mosqueta.

"La Primera Guerra Mundial en Las Antillas"

Recién me entero que el mar Caribe tuvo tal importancia durante la Primera Guerra Mundial que incluso fue utilizado como campo de batalla. Quienes quieran conocer la historia de aquella época en esta zona del mundo solo tienen que leer ‘La Primera Guerra Mundial en las Antillas’. Es un libro coeditado por el Archivo General de la Nación y el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Su coordinador fue Xavier Calmettes.

Almorzando comida china

Una de esas mañanas recorriendo monumentos en la Ciudad Colonial, mi hijo Alexis me llevó a almorzar comida china en el Garden Palace. Para compartir pedimos Egg Rolls. Alexis ordenó Cerdo en salsa caramelizada. Yo, Pollo Agridulce con salsa de naranja. Resultó algo sosa, mas como aún teníamos en la mesa la salsa de los Egg Rolls, que sí estaba en su punto, pude agregársela. De postre ofrecían apenas tres o cuatro que no me apetecían. El local tiene mucha claridad y uno se siente bien.