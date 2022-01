Desalojando huéspedes espirituales

Como muchas mujeres, en enero, acostumbro a liberar espacio, regalo o tiro lo que ya no necesitamos. Uno de mis hijos le llama a esa tradición, en broma, como en las películas, “limpieza de primavera”, no de invierno. A ellos no les hace mucha gracia, los pongo a trabajar, moviendo cosas y llevándolas a la basura. Pero vale la pena, despejo el ambiente para lo nuevo que trae el año. Lo que no se me había ocurrido es que, también, podemos llevar a cabo una limpieza espiritual de nuestro hogar.

El cura colombiano

Me enteré, gracia a un sacerdote exorcista colombiano que tiene colgadas tres charlas sobre este tema en You Tube. Estaba escuchando música cristiana cuando, de pronto, sale él. Decidí dejarlo porque creo en las “diosidencias”, y me pareció muy oportuno que, precisamente a final de año, apareciera esa charla transmitida, originalmente, un año atrás. ¿Qué dice?

Los más débiles

El exorcista señala que las influencias negativas del enemigo de la raza humana entran en las familias a través de sus miembros más débiles, entre los cuales están los adolescentes, quienes atraviesan por una etapa de cambios, rebeldía y curiosidad ante lo misterioso. Esto los puede llevar a experimentar de manera peligrosa. De ahí que recomienda a los padres vigilar la música, las películas y los videojuegos de sus hijos menores de edad. Sobre todo, la primera, la música, que puede lucir sana y, sin embargo, contener mensajes subliminales de violencia y satanismo. Y, si a ellos les gustan las películas de terror, sugiere tratar de verlas juntos para poder hablarles de sus contenidos, y orientarlos. Esto debe ser de vez en cuando, no de manera constante ni demasiado frecuente. Recomienda evitar todo exceso, en especial, con los videojuegos, y estar pendientes de que, experimentado con juegos extraños, sus hijos pueden abrir puertas espirituales.

El caos

En cuanto al ambiente en el hogar, advierte que el mejor lugar para medrar cualquier mal espíritu es el caos. Mientras la Gracia de Dios crece en el orden, el diablo se deleita en el desorden, en todos los sentidos. Desde la conducta, la manera en que manejamos nuestras vidas, hasta el estado de la casa donde vivimos, el sucio, el reguero, no atraen nada bueno. Mantengamos la casa limpia, ordenada, incluidos los libros, que debemos organizar y sacudirles el polvo.

Los objetos

Por último, debemos deshacernos de objetos curiosos o vinculados con la suerte, esos que buscan atraer prosperidad, budas, elefantes, etc. También, evitar colgar mensajes, como reproducciones de papiros antiguos, cuyos contenidos desconocemos, u objetos referidos a culturas que rinden culto a dioses o deidades, como los atrapasueños. El exorcista señala que ningún budista o musulmán pondría una imagen de la Virgen María en su casa, “¿por qué conserva usted algo en lo que no cree?”, pregunta. Lo que sí recomienda tener es música cristiana, agua bendita, para regar por la casa, y velas aromáticas normales, no las que se venden como incienso ya que, advierte, vienen previamente rezadas. Así que en esto consiste la limpieza espiritual, que puede desalojar de nuestras casas huésped no invitados que ni siquiera sospechamos andan incidiendo en nuestras vidas. Dios nos libre.