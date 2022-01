El sabor de la nutrición en una receta

Ya el mes de enero avanza y hay que volver a la normalidad en cuanto a la alimentación. El chef Martín Omar te propone preparar recetas con bacalao, naranja, hojas de menta, cebolla roja, cilantro y aceitunas por ser alimentos que ayudan a equilibrar grasas.

Los cítricos, verduras y todo lo que contribuye a regular azúcar en la sangre son los ideales para encender los fogones en este 2022.



“Lo ideal es mantener un estilo de vida saludable y una contaste rutina de ejercicio físico. Pero reconozcamos que hacemos planes cuando pasan las fiestas y muchos no llegan a cumplirse. Lo más efectivo es tomar las cosas sin demasiado estrés. Los ingredientes y las recetas que te propongo aquí contienen todo lo que necesitas para ayudarte a devolver el equilibrio y además forman una combinación muy refrescante, con sabores que explotan en el paladar y una forma divertida de consumir pescado”, resalta Omar, uno de los embajadores gastronómicos de República Dominicana.



Sobre la naranja, su consejo es consumirla entera con todo y gajos, pues aporta gran carga de fibra y de vitaminas. Las aceitunas son antioxidantes, contienen fibra y vitaminas A y E y al terminar de comer producen un efecto de saciedad. Las hojas de menta sirven para asuntos estomacales, pero también ayudan con el corazón y el sistema cardiovascular. “Con todo lo dicho, puedes consumir esta receta hasta varias veces a la semana”, sostiene el chef certificado como gerente, RRHH, ServSafe y nutrición por The Academy of Culinary Professionals of the Americas.

¿¡Están listos para cocinar!?

Tener a mano: bacalao, naranjas, aceitunas, cebollas rojas, cilantro, hojas de menta, limón, aceite de oliva y mostaza.

Primero te enseñaré a desalar el bacalao.

Colocaremos el bacalao en un recipiente bastante amplio con la piel hacia arriba y lo cubriremos con agua, mucha agua con abundante hielo. Lo ideal es que se compre la cantidad de bacalao que se consumirá en un período de tiempo y una vez desalado se congela en porciones y así este proceso no hay que repetirlo tantas veces y nos facilitará la vida. El pescado se estará desalando por un mínimo de 24 horas y se le cambiará el agua dos veces en ese trayecto. Con esta técnica el bacalao se hidratará multiplicando su volumen, rindiendo el doble y alcanzando una textura muy similar a la de un pescado fresco. Estará completamente desalado y conservará más propiedades saludables que cuando se desala hirviéndolo. Se saca del agua con cuidado, se limpia bien, se porciona y se congela lo que no se usará de inmediato.



Al momento de elaborar nuestra receta, vamos a cortar la cebolla en juliana fina (este término se aplica a los vegetales que se cortan en tiritas muy delgadas) y la lavaremos estrujándola con los dedos en agua potable bien fría. La escurrimos y la reservamos en un recipiente en la nevera. Ya solo nos queda colocar un buen chorro de aceite de oliva y un poco de mostaza en un bol, mezclar con la ralladura de la piel de un limón y luego exprimirle el jugo. Pica más o menos cilantro, según tus gustos; unas cuantas hojas de menta y las aceitunas sin el hueso y remueve.



Al final, cuando se le incorpore el bacalao, pondremos a punto los sabores, sobre todo, la sal. Agrega la cantidad de cebolla que desees o ponla como decoración (toma en cuenta que el prelavado que hicimos ayudará a que no se quede el sabor a cebolla cruda en el paladar). Corta la naranja en rodajas, en gajos o como más te guste y ponla en el plato con la ensalada del bacalao.

Como ya tienes suficiente bacalao desalado y el resto de los ingredientes, puedes hacer un revuelto, sólo con las claras o con los huevos enteros probando esta mezcla: sofríes unas láminas de ajo en aceite de coco y luego pones el bacalao. Después colocas la cebolla, el cilantro y por último las claras de huevo. Remueve todo y cocina hasta el punto que te guste. Disfruta este revuelto con una buena torta de casabe. ´