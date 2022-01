Ómicron de fin de año

Maria Cristina de Carías

Santo Domingo

La Navidad y el año nuevo trascurrieron sin incidentes que lamentar, sin embargo el tal Ómicron hizo de las suyas. Emma se tuvo que quedar en su casita de Nigua porque su hijo contrajo el virus, Ema me juro y perjuro que lo había pescado en Nueva york, en donde vive. Yo lo dudo, pero no le hice ningún comentario.



Mi hijo menor se iba para la feria de Las Vegas, Nevada, pero no pudo embarcarse porque dio positivo en la prueba. Una de mis nietas, llego de Arizona a pasar con nosotros las fiestas, pero el traicionero Omicron se interpuso, lo que redundo en que tuviera que permanecer aislada, sin poder disfrutar del jolgorio.

Por lo demás, a pesar de la ausencia de la pólvora y de los ruidosos cohetes, despedimos el año, contentos de que se fuera para no volver y con optimismo porque según muchos, el Omicron es el último coletazo del malvado virus, aunque parece que se quedara a vivir, aquí en el paraíso, a guisa de gripe mal cuidada.

Esta temporada, sin embargo, no ha sido tan fresca como otros años, el friito no se ha sentido y además ha llovido mucho. Sin embargo, la gente se divirtió y sobretodo se disipo, aun con la amenaza de la variante de porras.

Ahora vuelven a hablar del trabajo desde casa y las universidades han optado por clases virtuales, afortunadamente las autoridades se rehúsan a volver a implementar el toque de queda. Así seguiremos, capeando el virus y tratando de normalizar nuestra rutina.