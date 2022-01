Si tu meta es viajar, ¿cómo hacerlo en tiempos de ómicron?

Listín Diario

Santo Domingo

Previo a la aparición de la variante de coronavirus ómicron, el mundo “celebraba” el aumento de los viajes y el comienzo de la recuperación del sector turismo a nivel global.

De hecho, la Organización Mundial del Turismo (OMT) recomienda no poner restricciones para la recuperación del sector a través de viajes seguros que garanticen el crecimiento de economías sostenibles, resilientes e inclusivas.



También la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconseja la aplicación de restricciones en los viajes y el comercio dirigido a aquellos países que están sufriendo brotes de Covid-19.



¿Pero cómo viajar en tiempos de pandemia y ahora con la aparición de una variante más contagiosa?



Cada país aplica sus propias restricciones; el rigor es verificarlas con tiempo, antes incluso de planificar el viaje, es decir, es deber del viajero conocerlas y respetarlas.



En el mapa interactivo de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), disponible en iatatravelcentre.com/world.php, encontrará todas las normas y restricciones de su destino. Esta institución representa alrededor de 290 de las líneas aéreas que constituyen el 82% del tráfico aéreo global.



El mensaje de David Powell, asesor médico de esta entidad, es claro: “Si usted está enfermo, no viaje. Si tiene síntomas similares a los de la gripe, use una máscara y consulte a un médico. Y cuando viaje, lávese las manos con frecuencia y no se toque la cara. Observando estas sencillas medidas, volar es seguro para todos”.



Para viajar a Estados Unidos, por ejemplo, todos los viajeros mayores de 2 años con un vuelo a este destino deben mostrar el resultado negativo de una prueba viral Covid-19 (antígenos o PCR) tomada 1 día antes del viaje de la llegada prevista a Estados Unidos, antes de abordar su vuelo.

Vigilantes



La IATA sugiere consultar la extensa guía con recomendaciones para los viajeros de la OMS.

“Los pasajeros deben estar seguros de que el aire que respiran en cabina está filtrado, que los aviones se limpian de acuerdo a los estándares globales, que los aeropuertos principales han implementado controles de temperatura para los viajeros y que el personal y tripulación de las aerolíneas están capacitados para actuar ante el poco probable supuesto de que un pasajero presente síntomas de infección”.



De acuerdo con la OMS, “los viajeros enfermos y las personas en situación de riesgo, incluidos los viajeros de edad y las personas con enfermedades crónicas graves o afecciones de salud subyacentes, deben aplazar los viajes internacionales con origen o destino en las zonas donde hay transmisión comunitaria”.



Documentos

Asegúrese de tener los documentos de viaje correctos, especialmente cuando viaja internacionalmente, dice la IATA: pasaporte, visa de viaje, documento de identificación personal, billetes de avión, reservas de alojamiento, documentos sanitarios, seguro de viajes y certificados de vacunación (no solamente el del coronavirus).



“Los requisitos de vacunación o pruebas varían de un país a otro y, a menudo, la documentación debe presentarse en idiomas específicos”.

Desde y hacia RD

Recuerde que todos los pasajeros extranjeros y dominicanos que ingresen o salgan de República Dominicana en vuelos comerciales deberán completar el formulario electrónico gratuito de entrada y salida. Este formulario combina los formularios de la Tarjeta Internacional de Embarque y Desembarque, Declaración de Aduanas, y Declaración Jurada de Salud del Viajero. Se puede acceder a él en inglés, español, francés, italiano, alemán, portugués y ruso a través de eticket.migracion.gob.do