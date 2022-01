Si tu meta es estudiar... ¿Sabes qué hacer para lograrla?

Marta Quéliz

Santo Domingo

Aumentar el aprendizaje a través de los estudios siempre es una meta elegida por un amplio grupo de personas cuando se inicia un nuevo año. Ya sea para aumentar sus conocimientos o para adquirir otros, algunos no dejan fuera de su lista la meta de los estudios.

Pablo Figuereo tiene 26 años, recién acabó la universidad y para este año tiene en agenda comenzar su maestría. Zoila Adames quiere hacer un doctorado y Patricia Beltrán se conforma con hacer un curso técnico en Infotep, para poder trabajar algo más especializado y dejar de trabajar en una banca de lotería en donde lleva cinco años laborando y exponiéndose al peligro, dice ella.

Para estas tres personas hay varios consejos en la carpeta de Olga María Renville, una experta en Filosofía Mental que sugiere, ante todo, disposición para lograr ésta o cualquier meta que se tenga en proyecto.

“Lo primero es tener fuerza de voluntad. No pensarlo dos veces ni dejar que otras personas interfieran en nuestros sueños. No poner como pretexto el dinero y mucho menos que no se tiene tiempo para ello”, comenta la también psicóloga.

Una vez se tienen claros estos conceptos, llega el momento de poner fecha, de averiguar todas las posibilidades que están al alcance de cada presupuesto, que se ajusten a lo que quiere cada quién y que sea en el tiempo requerido. “Desde que tenga estos datos, no pierda tiempo e inscríbase. Mientras más vueltas le da a la cabeza y más opiniones pide, más riesgo corre de que se le barajen los planes”, dice Renville.

Planes seguros

Planifíquese en lo que tiene que ver con tiempo y dinero. Averigüe, entre a las diferentes páginas de Internet que le ofrecen becas para estudiar de manera virtual desde otros países o presencial en su propio país. Vaya a las instituciones públicas que hay en República Dominicana, por ejemplo el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, al Ministerio de la Juventud, a la Cancillería, al Infotep y a cualquier otra entidad que le ofrezca un respaldo para comenzar a estudiar o continuar capacitándose.

Estos consejos son de José Rafael Perdomo, experto en organización, quien resalta: “No hay pretexto para la capacitación en tiempos en donde las oportunidades, inclusive gratuitas, están a la orden del día. Hace mucho que los gobiernos dominicanos disponen de buenas ayudas para que nadie se quede sin las competencias necesarias para realizar una carrera u oficio”.

Lo dice con propiedad, pues a su parecer “el que no estudia aquí es porque no quiere”.

Sobre los casos de Pablo, Zoila y Patricia, quienes en esta historia brevemente han revelado lo que les gustaría para el nuevo año, el experto organizacional destaca que ahora mismo lo que cuenta es tener la meta y hacerla realidad.

“Es más fácil el camino a lograrla que los cientos de pretextos que ponemos para posponerla. Hay que dejar de ponerse obstáculos para apostar a algo tan nuestro y que tanto nos merecemos como estudiar”, enfatiza Perdomo.

Tras afirmar que existe una gran cantidad de páginas en Internet que respaldan la educación a distancia, Perdomo aconseja verificar bien cuáles son seguras para evitar que en la búsqueda de la preparación lo que se encuentre sea una “frustración”.

Pregunte a los amigos que ya lo han hecho, asegúrese que esa entidad existe, y si es necesario llamar para que le expliquen, hágalo.

Así es como lo considera el experto que también menciona que en el país hay muchos centros públicos y privados que ofrecen capacitación gratuita para que la gente se prepare y progrese. “Hay de todo y para todos, hay que acabar con las limitantes que nosotros mismos nos ponemos para alcanzar nuestras metas”, concluye Perdomo.