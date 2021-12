Lujo y fiesta en las alturas: inspiración para celebrar en todo momento

Nathalie Hernández

Misael Ramírez

Quienes aman el arte de la mesa, compartir y celebrar, lo saben… cualquier época del año es buena para celebrar, sobre todo aquellos momentos especiales.

Justo pensando en esas almas, el equipo de revista Aldaba eligió como protagonista a un anfitrión inmejorable, el arquitecto-interiorista Teófilo Cruz, quien ha creado para nuestros lectores diversos montajes de mesas en escenarios de ensueños, desde donde nos comparte su filosofía del lujo.



En ese mismo aire boato, diseñadores y creativos como Yudelka Checo, Enmanuel Abu, Nelly Azar y Bolívar Soto, también inspiran con espectáculos visuales, que se prestan para recibir al más sofisticado de los invitados o festejar en familia la más especial de las ocasiones.

¡Para actualizarte!

Si aún no te enteras de cuál es el Pantone 2022, en nuestra edición número 85 te contamos cual es ese color que se adueñará de los espacios de interior, pero también de las pasarelas. Hablando de lujo y pasarela, echamos un vistazo a los “Objetos Nomadas” de la maison Louis Vuitton, una de las firmas de alta costura que ha incursionado en el diseño de mobiliario y piezas decorativas.



¿Estás pensando en iluminar tus espacios de forma deslumbrante? Si respondes positivo, en nuestras páginas, la diseñadora Rosadela Serulle tiene una selección de lámparas exclusivamente para ti. El estilo personal va más allá y de esto conoce bien el estilista modas Eddy Gómez, quien escribió al respecto. En tiempos tantas desavenencias, el lujo se viste de distintas maneras y muestra varias caras, la columnista Mary Frances Attias, ha escrito una profunda reflexión que nos pone a pensar al respecto…



Y en esta edición única, no podíamos olvidar nuestro bloque de moradas… en el que las diseñadoras Marcel Santana Sabbagh y Frances Calderón Gómez, protagonistas de Atrezzo, así como Yamile Ortiz Báez nos deleitan con dos moradas únicas en las que de seguro encontrarás ideas, ya sea para remodelar tus espacios el próximo año o para diseñar por completo la casa de tu sueños, la que por cierto no tiene que ser enorme para ser lujosa y bella, el apartamento “Small Luxury” que verás aquí es un ejemplo de ello. Por igual lo es la “Frescura Colonial”, una residencia con mucha naturaleza localizada en el corazón de la Ciudad Colonial.

Aplus

Para despedirnos con broche de oro en esta edición de lujo, te contamos sobre Carbone, el restaurante de moda en la ciudad de Miami, decorado nada más y nada menos que por el interiorista Ken Fulk. Y de la ciudad del sol venimos a Punta Cana y te llevamos a una cena Dolce Gabbana. De aquí nos vamos a islas Galápagos, a bordo del crucero Celebrity Flora, una maravilla flotante con diseño de interior de Adriana Hoyos.



Si dentro de tus planes está remodelar el living room de tu casa, el diseñador Ángel Cabrera dejó para ti cinco puntos claves al momento de dar nueva vida a este importante espacio social. Por cierto, si buscas que se vea opulento, debes elegir acabados de igual condición, en este número te decimos cómo hacerlo.



Concluyendo estas páginas llenas de esplendor, Cairo Rodríguez, el “paisajista couture”, nos habla de uno de sus paisajes únicos. En definitiva, esta es una edición de lujo de principio a fin, para disfrutar página a página.