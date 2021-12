El mangú en el Diccionario de la RAE

Xiomarita Pérez

El jueves 17 de febrero de este año escribí la columna titulada “Y dale con el mangú”, porque las cosas no se pueden traer por los moños por intereses comerciales y lo primero que hice fue conversar con el director de la Academia Dominicana de la Lengua, Bruno Rosario Candelier, y me explicó, en ese entonces, que el vocablo es local y que, aunque dicho plato se consume en los Estados Unidos, Europa y otros países, es la diáspora dominicana que lo tiene vigente, además está incluido en el Diccionario de Americanismos y que no se le había tomado en cuenta como máximo representante en nuestro país de dicha Academia.



No tengo ni tendré ninguna objeción de que una marca o empresa dominicana se las juegue para poner en alto un plato icono que nos representa, pero soy celosa la forma en que se hace, porque el medio de comunicación que permanece vigente en el tiempo es el periodístico, además de defensora por 53 años de la cultura tradicional y popular dominicana.

Único libro

Conversé antier con don Bruno vía telefónica y me dejó satisfecha con los argumentos que se habían tomado en cuenta para la inclusión del vocablo en el Diccionario de la RAE. Pensé, además, en el médico dominicano Francisco de Padua Morales (Frank Morales), autor de “El mangú”, único libro cuyo contenido está dedicado a este plato y que está a la venta en Cuesta Libros.

Ahora, el concón

Entonces ahora, con más fe que nunca, hay que trabajar el “concón” para su inclusión. Esa “rapa” que tanto gusta a los gringos sino pregúntenle a mi yerno, que “sabrosea” tanto esa delicia, sola o acompañada y que se come a diario, porque es la costra del arroz cocinado de cualquier forma, ya sea moro, locrio o arroz blanco.

Mientras las cosas se hagan correctamente me tienen a mí para salir en su defensa.