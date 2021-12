Persona con diabetes: lo que deben saber sobre la alimentación en Navidad

Rosanna Herrera

Especial para Listín Diario

Santo Domingo, RD

La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto, lo que implica cuidado y atención al momento de ingerir alimentos.

La endocrinóloga y nutricionista Berniza Calderón así lo manifiesta a propósito de las fiestas navideñas, las cuales invitan a la gente a comer más de lo debido por la gran cantidad de actividades que se realizan en el mes de diciembre, en especial las de Nochebuena y fin de año. Para evitar los excesos alimenticios en esta fecha y conservar la salud, sobre todo cuando se es paciente con diabetes, la especialista deja saber cómo deben alimentarse las personas que padecen esta enfermedad.



"Pueden disfrutar de los almuerzos y cenas que se acostumbran a brindar durante estas fechas, pero con moderación para no alterar sus niveles de glucosa", dice la endocrinóloga y nutricionista del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (Cemdoe).



Destaca que lo que se denomina dieta para la diabetes no es más que un plan de alimentación saludable y equilibrado para ayudar a los pacientes a controlar su nivel de glucosa en la sangre. “Estas pautas, salvo algunas consideraciones y excepciones, no difiere de la alimentación saludable que debe seguir la población general”.

Opciones de vida

Una alternativa para controlar las cantidades que la persona va ingerir es pesar la comida, usar vasitos medidores o incluso las manos como referencia, pero la más fácil es el método del plato, una manera sencilla de visualizar en el plato las proporciones que se van a comer en ese momento, las cuales deben estar divididas en el 25% del plato de carbohidratos con almidón (plátano verde y maduro, yuca, yautía, ñame, auyama, papa, batata, pan, pasta, harinas, cereales, etcétera), que son los que los pacientes deben controlar más estrictamente.



De los carbohidratos sin almidón en cuyo grupo están incluidos los vegetales o ensaladas y las frutas se puede consumir el 50% de su plato. El 25% restante es para colocar las proteínas (huevo, carne, pescado), lo que habitualmente le llamamos compaña.



Calderón explica que con este método se promueve que los pacientes con diabetes consuman la cantidad de fibra recomendada para su organismo. Dentro de sus recomendaciones, sugirió evitar los alimentos con azúcares simples como dulces, postres y bebidas azucaradas.



Pero si pensó en sustituir algún dulcito navideño, la experta indica que lo recomendable no es sustituirlos, es controlar la ingesta de carbohidratos y grasas y complementar las comidas con ensaladas o vegetales para aumentar la saciedad, lo cual contribuye a prevenir los excesos.



“El consumo en exceso de muchos alimentos fritos o proteicos también puede alterar la forma de absorción de los hidratos de carbono y provocar subidas o bajadas de glucosa, por lo tanto, la recomendación en general es la moderación”, sostiene la también investigadora del referido centro.



En el caso de seguir con hambre luego de su cena, puede controlar la ansiedad con un puñado pequeño de frutos secos (nueces, almendras, avellanas, etcétera), que son alimentos sin carbohidratos, para tener el menor impacto sobre su glucosa.

Bebidas

Aunque está demostrado que el alcohol no es beneficioso para la salud de las personas con o sin diabetes, la recomendación para la población en general es no consumir alcohol o consumirlo en muy poca cantidad ocasionalmente.



Dado que la Navidad es una fecha de celebración con una fuerte tradición de brindis con alcohol, el objetivo es no excederse. En el caso de las personas con diabetes ideal no sobrepasar dos copas de alcohol, dado que este puede aumentar o reducir el nivel de glucosa en sangre y afectar el efecto de los medicamentos.