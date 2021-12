Wynwood: el arte callejero es el ID de este barrio de Miami

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

‘Si vas a Miami tienes que ver Wynwood Walls. Te encantará’. Es el Whatsapp que me envía mi nieta Mariale al saber de mi viaje. Si bien durante mucho tiempo era un parque de graffiti al aire libre, hoy día está cercado y hay que pagar boleto para entrar. Al llegar al barrio veo ciertos edificios con murales maltrechos.

‘¿Y esto es lo que dijo Mariale?’ pienso. Hasta que llegamos a Wynwood Walls, en la calle 26 número 266 NW. Una joven, junto a la cadena que cierra el paso a los murales en jardines y patios nos indica que el boleto (US$ 10.00) se compra en el local frente a la entrada. El pago es con tarjeta de crédito en máquinas para tal fin.



De vuelta hacia el jardín, preguntamos a la joven dónde podemos conseguir paraguas, pues empieza a lloviznar. ‘En la tienda (de Wynwood Walls) los venden. Hay que salir a la acera’. En vez de hacerle caso entramos a uno de sus salones de exposiciones donde resalta la gigantesca escultura ‘Big Boss’ (Gran Jefe), firmada por Daze, reconocido artista y grafitero.



A punto de salir de la sala empieza a llover fuerte. Nos falta por ver todo el exterior. De repente se nos acerca el encargado de esta sala: ‘En el área donde pagan los tickets hay paraguas para prestar’. ¡Vaya sorpresa! Con paraguas transparentes nos detenemos frente a inmensos murales y graffitis de estilos diferentes a cuál más llamativo, muchos con figuras de tamaño natural.

Junto a rocas desplegadas en instalación, un cartel en inglés advierte: ‘El ejercicio es bueno, pero por favor no escales el arte. Las rocas son esculturas por Ken Hiratsuka, ¡Disfrútalas!’.



Continuamos nuestro andar por los jardines hasta que Alexis señala otro local. Al entrar, de primera impresión parece otro mundo: una antigua vitrola que funciona y una glamorosa lámpara proveniente de un famoso lugar. Luego todo retorna al arte callejero, con gigantescas frases enmarcadas, al igual que está una bandera estadounidense. En una pared: ‘The only responsibility of the artist is to know the time in which he lives’ (La única responsabilidad del artista es conocer la época en la cual vive). Terminada la visita, la salida es por la tienda de regalos donde además se devuelven los paraguas prestados. Echamos un vistazo, pero sin comprar.

En la calle

Dibujadas sobre las aceras en el entorno de Wynwood Walls hay una frase repetida por trechos: ‘Do what you love’. (Haz lo que amas). Por trechos aparece también un código QR para entrar ‘a la mejor guía de graffiti en Miami’: un Virtual Street Art Tour (Tour Virtual de Arte Callejero). ¡Qué original!