En la Ciudad Colonial: un mercado navideño

Navidad, con sus actividades de temporada, está ya en la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Artesanía, artes, cultura, tradiciones, costumbres… habrá en el Mercado de Navidad que este sábado 4 se celebra en Quinta Dominica (calle padre Billini esquina Duarte). Abre a las 10:00 a.m; cierra a las 8.00 p.m. Aprovecha la oportunidad para adquirir esos detalles navideños que hacen más alegre la vida, como lo impulsa la diseñadora Desirée Cepeda.

Christmas Market: colores, sabores, aromas de RD

Mermeladas de Jarabacoa, cocina creativa verde de Constanza, casabes, artesanía, chutneys, jabones artesanales, miel, manualidades, productos de belleza, mantelitos y toallas, flores de Jarabacoa… y un etcétera que incluye desde fresas y helados hasta quesos, pasteles en hoja y cervezas es lo que encontrarás en el Monumento a Montesino los días 11 y 12 de diciembre. Tanto en el interior como al exterior del monumento, a partir de las 12:00 m. y hasta las 9:00 p.m. tendrás numerosas opciones de comprar productos a cuál más apetecible, todos hechos en RD. La actividad la organiza 809 Market. Anótalo en tu agenda.

Detalles decorativos y prácticos

Michelle Urtecho y Paola Tineo han unido su creatividad para ofrecer la colección Raíces: artículos y productos que no impactan negativamente el ambiente. El estudio de Michelle trazó dibujos inspirados en nuestras raíces: flor de Bayahíbe, tortuga carey… llevándolos como arte impreso a frascos de vidrio. Y para rellenarlos al gusto de cada quien, o ya rellenos, Paola prepara jabones, aceites y cremas naturales. No hay nada plástico. Los consigues por unidad o por kits en las tiendas Zero (en Galería 360) y Chinola, en el Ensanche Piantini.

Búhos navideños y arbolitos ‘rosados’

‘Los arbolitos siempre eran verdes o blancos’, escucho comentar a una clienta de Casa Cuesta del CCN. Giro la cabeza y veo a qué se refiere. Es un árbol que refleja rosado, porque toda la decoración es color rosa. ¡Qué lindo! Otra decoración original son los búhos navideños de diversos tamaños y materiales. Un modelo tiene una base que creía cerámica. Me acerqué a comprobarlo. ¡Es de tela!

Un libro entrañable: El italiano

Entrañable. Es la palabra que acude a mi mente al pensar en el libro ‘El italiano’, de Arturo Pérez-Reverte: el amor que surge de una forma inimaginable en la vida real durante la guerra, entre una española vigilada por los ingleses de Gibraltar y un buzo de combate italiano. El escritor mezcla entrevistas hechas por él a personajes que aún vivían, y narraciones noveladas de algunos hechos. La compré en Librería Cuesta. Un excelente auto regalo.