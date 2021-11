Escritores dominicanos en Amazon

Yanibel Luna

Santo Domingo, RD

Con sonrisa contagiosa y vivacidad en sus palabras, Nilvia Sención es feliz. Considera la importancia de tener su libro en la plataforma de Amazon, y que este figure entre los más vendidos.

“Yo auto-publiqué mi libro en abril del 2020, y en menos de 24 horas se convirtió en Best Seller en tres categorías, no me lo esperaba”. Con esas palabras, la escritora dominicana, resaltaba su triunfo autoral en la plataforma editorial de Amazon, así como su comunicación con sus lectores.

La obra, una semana después de ser publicada, estaba junto al libro de la exprimera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama.

“Cuando vi que mi libro le pasó en ventas al de la Sra. Obama, no me lo podía creer”. Y todavía hoy vive emocionada por lo acontecido en aquel momento. Mi experiencia editorial en Amazon es gratificante.

Nilvia Sención, es una dominicana que tuvo que viajar a los Estados Unidos debido a la enfermedad diagnosticada a su hijo. Su primera obra está basada en esa experiencia.

Su libro posee una estructura narrativa, aunque al final de cada capítulo, se incluye una reflexión personal.

“Es una combinación súper extraña, porque tiene un desarrollo lineal, sin embargo, da la sensación de estar frente a un libro de crecimiento personal”. Y todavía hoy, ella está satisfecha con ese resultado.

Consideró a Amazon como una “máquina” editorial, y la comunicación con ella sigue siendo a través de reportes. Es una manera efectiva y funcional que la hace entrar en contacto de manera directa con el resultado de sus ventas y la acogida de sus lectores.

La plataforma es “algo muy chulo” porque hay una parte que solo puede ser visualizada por los autores. No es el Amazon común.

Los escritores tienen la oportunidad de visualizar el proceso de venta de su libro, cuando el mismo tiene un valor más accequible que el colocado al público en general.

“Tengo la ventaja de comprar mi libro más barato y luego comercializarlo. Gracias a Amazon yo también soy una librería andante”. Sención está orgullosa de publicar en Amazon porque dicho espacio no se limita, sino que el autor puede comprar y vender sus propios libros.

Una obra publicada en esa plataforma comercial no implica según su criterio, ser un escritor reconocido. Por suerte, Amazon, no le quita mérito al trabajo y a la calidad de una obra; al contrario, brinda la oportunidad de llevarla a diferentes partes del mundo y cuando eso pasa, la emoción se siente y se vive al doble.

Su libro “Eres un milagro: como trascender la enfermedad de un ser querido” ha sido Best Seller en las áreas de salud, biografía, y familia. Con apenas un año de su publicación ha vendido 3,000 ejemplares.

“He llegado a tres mil vidas, en un año, y eso para mi significa llegar a tres mil hogares. Ese es mi legado, haber aportado una historia de valor en 300 paginas, de puro amor, de puro poder, y donde le confirma a cualquiera la existencia de un milagro”. Sención habla, y es una madre feliz. Escribir, una ventana abierta al alma.

‘Eres un Milagro: como transcender la enfermedad de un ser querido’, participó en la Feria Internacional del Libro en New York. También tuvo éxito en la feria de la parroquia Santa Elizabeth, Manhattan NY, así como en la primera Feria Cultural y XII del Libro Dominicano en New York, 2021.

El tema de su volumen trata el antes, durante y después del nacimiento de Noel, su único hijo. Es una ventana abierta hacia la aceptación, el amor incondicional, y el sentido de la vida.

Al ser cuestionada por su hijo, la escritora reaccionó con todo el amor que puede sentir una madre agradecida, porque ese niño ha sido lo mejor que la ha pasado en su vida: “Mi nono (Noel), es un milagro, un regalo”.

Nilvia Sención

Es oriunda de Santiago de los Caballeros, profesional en Administración de Empresas, con un master en Talento Humano. Ejerció esta carrera por más de 10 años. Y debido a la condición de salud de su hijo, su vida cambió de manera radical: “Nadie se imagina que su hijo va a venir al mundo con una enfermedad, nadie lo quiere, nadie la piensa”. Además, Sención señaló la conexión de plasmar su historia del alma al papel.

Actualmente, es una madre emprendedora, y vive del coaching y de la venta de su libro.