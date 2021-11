¿Emprendimiento o atrevimiento?

Marta Quéliz

Santo Domingo, RD

Admiro tanto a la gente “echá pa’ lante” como decimos popularmente en el país. Observo el crecimiento de algunos que más que emprendimiento usan el ‘atrevimiento’ para lograr su desarrollo y éxito. Personas que a manos peladas se aventuran a poner un negocio, el que contra viento y marea hacen prosperar a base de grandes sacrificios. Todos sabemos que emprender es más fácil cuando se tiene la idea y los recursos para echar andar un proyecto. Si se triunfa, perfecto, y si no, pues se intenta con otra iniciativa. Pero cuando se quiere concretar un sueño sin disponer más que con la voluntad de lograrlo, quienes se atreven, son desde mi punto de vista, héroes y heroínas que merecen nuestro respeto y admiración.

Triunfo fabuloso

Hay muchos nombres que encajan aquí, varios proyectos que son ejemplo de ‘atrevimiento’, pero en esta ocasión solo mencionaré a Lisette, Jahaira, Yomi y Joahnna. Cuatro mujeres que parecen vivir en una ciudad fabulosa donde progresar a base de sacrificio es la punta de lanza para el éxito. Las cuatro decidieron un día atreverse a tener un negocio propio en lo que les gusta. En común tienen que solo la idea estaba enriquecida. Los recursos no sabían de dónde los iban a sacar, pero encontraron la forma. Sí, una forma fabulosa. Primero creer en que quien tiene a Dios como patrocinador, lo tiene todo; segundo arriesgarse y tercero, hacerlo con entrega y dedicación, poniendo en práctica la honestidad y los valores aprendidos en el seno de su familia.

Apreciar el valor del sacrificio

Lo que un día comenzó como un medio de sustento, con el tiempo y el coraje se ha convirtiendo en una base sólida de recursos para ellas tener su casa propia, su vehículo, ayudar a otros parientes cercanos, y por qué no, para darse algunos lujos que se merecen por hacer de sus ideas y de su atrevimiento un modo de vida digno de imitar. Sus negocios son un lugar fabuloso donde quienes las conocen, más que recibir un servicio, obtienen el empuje para atreverse, para no temer al fracaso, para saber que el éxito se puede conseguir a base de sudor, de decepción, de lágrimas, de cansancio, pero más que todo, se alcanza cuando se tiene fe en Dios y confianza en sí mismo.

Libertad para volar

Hoy día, luego de tantos sí y tantos no, Lisette, Jahaira, Yomi y Joahnna son el vivo ejemplo de que cuando se quiere se puede, de que emprender no tiene sentido si no te atreves a darlo todo y a enfrentar las pruebas que se presentan en el camino. Porque no se trata de tener una buena idea y el deseo de hacerla realidad, se trata de correr el riesgo, de caer y saber levantarse y por encima de eso, tener claro que más que emprendimiento se necesita atrevimiento.