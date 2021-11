Un encuentro con los Morales Garrido

Xiomarita Pérez

Santo Domingo, RD

A don Frank Morales lo conocí en 2014, a través de su cuñado Raymundo Garrido, que le había comentado de algunas de mis columnas costumbristas y en par de días me localizó vía correo electrónico y luego por teléfono estando ambos en EE.UU., él en Chicago y yo en New Jersey donde mi hija Noelia.

Él me envió uno de sus libros que había publicado en Estados Unidos sobre uno de los platos más emblemáticos de nuestro país: el mangú. Creo que es el único libro cuyo contenido se refiere básicamente a sus posibles orígenes y hasta tiene una oda y un himno en su honor.

Pues fue el martes de esta semana que me trasladé a Santiago y pude conocerlo personalmente junto a su esposa Joseína, su hija Irene y su pareja Edgar Andino, que el sábado anterior le dio una sorpresa aprovechando el viaje familiar a RD mientras bailaban y Edgar, entonando la canción “Cásate conmigo” hizo acto de genuflexión para entregarle la sortija debajo de la enramada contigua a la casa familiar de los Garrido y esta le dio el sí sellado en un beso. Solo me faltaron por conocer a Marco y Luis Morales.

Aunque solo compartí con la familia por tres horas fueron bien aprovechadas, ya que conversamos del “Mataburro cibaeño”, de “El mangú”, y otros libros interesantísimos, que todavía no me explico como él teniendo tantos años fuera de su país natal conserva su entonación dominicanista, al igual que Joseína e Irene, la fluidez del español, además de no perder la esencia en cuanto al contenido costumbrista de sus obras.

Don Frank es muy entusiasta, con buen sentido del humor, creativo, inquieto y con una lucidez increíble a sus 93 años. En cuando a sus pasatiempos está el coleccionar piedras de las que encuentra en el camino para hacer instalaciones artísticas.