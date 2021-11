Hacia Miami: mi primer viaje desde el inicio de la pandemia

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo, RD

‘Mi cabeza está al explotar. Aunque sea por cuatro días, vámonos para Miami’. Es el WhatsApp que una mañana envío a mi hijo Alexis, casi desesperada al sentirme encerrada entre los límites geográficos de República Dominicana a causa de la pandemia. ‘Dime cuándo’ responde. Y así, en menos de dos semanas, algo insólito en mí, tengo comprados los boletos. Antes de reservar hotel, mi hijo me pide cambiar de lunes a martes el vuelo y ampliar a cinco noches la estadía. Fue una gran suerte, porque justamente ese vuelo del lunes fue de los afectados durante el caos de las cancelaciones de American Airlines.

He estado varias veces en Miami, una ciudad empero que no me llama la atención, pero tiene varios puntos de interés que no conozco. Pretendo visitarlos: Cauley Square Historic Village y el Monasterio Español de Sacramenia son dos de ellos. Además, me apetece alojarme en el Art Deco District para deambular por sus calles y mirar sus edificios de época. Como no voy de compras, llevo solo un maletín para subir a cabina. Cinco noches no dan para ir de tiendas. Tampoco hay presupuesto para ese fin. Mi objetivo es energizarme después de este anquilosamiento del Covid-19 que ha puesto patas arriba nuestro modo de vida.

Nos alojamos en un establecimiento tres estrellas, el Fairwinds Hotel, en una amplia habitación con dos camas Queen y un área de baño que parece nueva, amén de excelente ubicación (Collins Avenue esquina calle 10), en South Beach, Miami Beach. Empieza a oscurecer cuando nos dirigimos a la cercana Ocean Drive, una vía de algo más de dos kilómetros, uno de cuyos lados está casi todo ocupado por bares, cafés y hoteles de época, que mañana pretendo mirar uno a uno.

Cena ligera

Pasamos junto a locales de comida y bebida, uno junto a otro y todos con música muy alta, acorde con la gente joven que acudirá dentro de poco rato. El entorno está decorado con luces navideñas en los troncos de los árboles. Nos sentamos en la terraza con toldos de The Locust Bar & Restaurant. Pido Chicken Tacos. Vienen acompañados de queso, salsa picante, salsa de habichuela y tostones. Me gustan. Lo chocante es ver mi atuendo: envuelta mi espalda en una pashmina mientras a mi lado pasan las chicas con las suyas descubiertas…

Venta de alcohol

Miami Beach, uno de los principales destinos turísticos de Estados Unidos, atrae entre otros a turistas que, borrachos, pelean y ensucian las calles. Los residentes, en las votaciones municipales, pidieron votar a favor de limitar la venta de alcohol hasta las 2:00 de la madrugada. La medida aún no está vigente.