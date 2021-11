Lamento por Haití

María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

A Emma la tiene muy preocupada la situación en Haití. No porque sea muy ducha en política internacional, ni en economía, simplemente porque conoce mucha gente que tiene familiares en el vecino país.

Se ha enterado de los trabajos que están pasando, el peligro de las bandas y los secuestros y todo ello ha hecho mella en su sensible corazón. Cuando secuestraron al hermano de una comadre, chofer de una patana que lleva comestibles a Haití, Emma puso el grito en el cielo, me contó que se habían robado toda la mercancía y habían desvalijado la patana, dejándola prácticamente inservible. Tras varios días de lloros y lamentos, la comadre le comunicó que habían liberado al hermano, que regresó en bastante mal estado.

El movimiento de tropas a la frontera la tiene muy animada, piensa que así, por lo menos, los transportistas tendrán mas garantías. Yo no digo ni esta boca es mía, por temor de exacerbar más los ánimos. Me entero por la prensa de los acontecimientos, esperando que el caos haitiano no repercuta en nuestro país. La gente que conozco ya hace tiempo que ha fijado residencia entre nosotros. Sus intereses son manejados a larga distancia.

Como Emma, hay muchos dominicanos preocupados por la gente que, desafortunadamente, tiene que vivir a merced de las bandas, la escasez de alimentos y ahora de combustibles. El vínculo con los vecinos es de larga data, ya sea familiar como comercial. A todos nos interesa un vecino pacífico y dispuesto a mejorar su nivel de vida en general. Dios nos asista y ayude a ese pobre pueblo.