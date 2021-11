El irrespeto a los difuntos

Marta Quéliz

Santo Domingo, RD

Ayer precisamente se conmemoró el Día de los Fieles Difuntos. Apropósito de la fecha, quiero referirme a un tema al que algunos restan importancia. De muy mal gusto califico el hecho de divulgar fotografías de personas que ya no pueden defenderse porque se han ido a los brazos del Señor. Es un irrespeto a su memoria, y en algunos casos a la familia. Y digo en algunos casos, porque a veces son los mismos parientes quienes difunden este tipo de publicaciones.

En la redes sociales

Quién no ha visto gente subiendo en todas las redes sociales hasta selfies con un ataúd detrás, o exponiendo al fallecido dentro de la misma caja, o lo peor, publicando a personas que perdieron la vida en accidentes o actos violentos… De verdad que cuando veo esas acciones me pongo triste y a la vez me incomodo porque no hay necesidad de despertar ese morbo que de por sí, mueve a muchos dominicanos.

Un atropello sin distinción

Sea a quien sea que irrespete su memoria de esta forma, es un acto deplorable. En nuestro país lo vemos todos los días, pero penosamente, es ahora porque se divulgó la fotografía del exsenador Reinaldo Pared Pérez, que lo lamentamos, que las autoridades prestan atención al caso. En esta misma columna he tratado el tema de cómo en medios escritos, televisión y redes sociales se expone a los difuntos en condiciones no publicables. Muestran a mujeres y hombres hasta en ropa interior o en peores poses, ya sea porque hayan quedado así producto de un accidente o de una muerte violenta. Y de verdad, no se vale, es feo, es triste… Son sus últimos momentos y nadie se merece que esa sea la imagen que quede en el recuerdo de los demás.

Salvaguardados de manera fabulosa

De manera rápida viajé a una ciudad fabulosa para conocer cómo se comportan sus ciudadanos con respecto a este tema. La verdad que quedé asombrada. Allí no hay cabida para el morbo. Es penado quien divulgue a una persona en su lecho de muerte. Recordarle en las redes sociales con una fotografía como cuando estaba viva es lo que se estila. No importa de qué clase social sea, todos respetan su descanso eterno. De hecho, en ese lugar fabuloso, no se mide la dignidad ni se aplica la justicia por lo que tenga o deje de tener la familia del fallecido. Allí lo que cuenta es que un ser humano se ha ido al encuentro con Dios y eso hay que respetarlo. El duelo es de todos porque la empatía es la reina de esa ciudad.