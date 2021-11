El ‘rechazo’ de tarjeta en boleto aéreo

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo, RD

Si la tecnología falla te puedes encontrar con una tarjeta de crédito ‘rechazada’ y una negativa a expedirte un boleto ya pagado. Tuve la experiencia. Pagué con tarjeta de crédito el boleto de avión en la oficina de American Airlines, volví otro día a cambiar la fecha y realicé un pago adicional con mi tarjeta. (Ambos cargos aprobados de inmediato). Quise elegir asiento con espacio extra y pagar el costo, pero en dicha oficina no hacen esa operación. Es por teléfono o por e mail. La hago llamando al 809-542-5151, pero en la noche recibo e mail de AA informando el ‘rechazo’ a este cargo. Pide contacte al banco, y advierte que ‘de no poder realizar el pago dentro de los 3 días posteriores a haber confirmado su reservación, esta será cancelada’. Me quedo de una pieza. Mayor es la sorpresa cuando en el Popular me dicen que no han rechazado cargo alguno, y que ese cargo jamás les fue hecho. Sugieren llame a AA y realice la transacción de nuevo, pues a veces hay problema de plataforma. Y problemas hubo pues hecho el cargo de nuevo, mi hijo acudió a la oficina de AA para confirmar la corrección y vio personas quejándose de lo mismo. Un problema en una plataforma afectó a varias entidades bancarias. Eso me reconfirma que si voy de viaje debo hacer las operaciones con mucha antelación, aunque con el caos de este fin de semana con AA cancelando cientos de vuelos, me pregunto en qué status quedará el mío.

Regálate un curso de jardinería y paisajismo

¿Tienes un patio en tu casa, o espacio para colocar maceteros grandes? ¿Te gustaría auto regalarte un curso de jardinería y paisajismo? En Arquiflora, Manolita Mejía ha abierto una Escuela técnica curricular de Jardinería y Paisajismo donde puedes aprender. Está en Calle El Vergel 43, La Esperilla, con teléfonos 809-540-5689 y 829-506-4585.

En Brickell: la naturaleza es parte de una morada

En el área de Brickell, Miami, el arquitecto y diseñador Gabriel López tomó como fórmula los puntos cardinales y la relajante vegetación para construir una morada. ‘Primero se establece la arquitectura y el espacio. Los muebles vienen después’. En la revista de diseño interior y decoración Aldaba, puedes ver imágenes donde el estilo contemporáneo de Brickell House ‘abraza la naturaleza con sofisticación’. Para suscribirte a la revista llama al 809-686-6688, extensión 2474.

Cuento infantil para no desperdiciar electricidad

Quizás tus niños (hijos o alumnos) no entienden lo que supone mantener encendidas las luces y aparatos eléctricos sin necesidad. ‘El hombrecito de Luz’, cuento de la autoría de Dulce Elvira de los Santos, con ilustraciones de Alfredo Casterá, sirve de gran ayuda para crear conciencia entre los pequeñines sin darles órdenes ni regañarles. Contáctala a su e mail dulcelvira@gmail.com.