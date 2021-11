Armonización facial: ¡A mejorar la simetría del rostro sin cirugía!

Marta Quéliz

Santo Domingo, RD

La belleza no es solo un asunto estético. Recurrir a métodos que repercutan en una buena salud interna y externa es lo que se impone en esta época en la que algunos lo apuestan todo para lucir bien, a veces sin medir las consecuencias.

El auge que han tenido en los últimos años los recursos estéticos ha permitido que surjan diversas propuestas para complacer a quienes gustan tener una mejor imagen. ¡Pero ojo! Dice el doctor Abel Mendoza. Desde su punto de vista, es necesario ir a lo seguro, sobre todo, cuando del rostro se trata. Una mala práctica o el uso de un método no adecuado, podría estropearlo todo con repercusiones internas y externas.

El especialista utiliza lo que se llama armonización facial. En una entrevista que le hizo LISTÍN DIARIO, gracias a la gestión de la periodista Marcell Flores, respondió preguntas como: ¿En qué consiste este recurso? A esto dice: “Es un conjunto de procedimientos estéticos que combinados mejoran la simetría del rostro y destacan los contornos faciales, transformando algunas características. También trata el envejecimiento de la piel, provocado por la pérdida de elasticidad, volumen y grasa”.

Mendoza asegura que se trata de un nuevo concepto que busca destacar la belleza natural de cada persona, realzando sus puntos favorables y suavizando los defectos para lograr una apariencia juvenil y de vitalidad sin alterar demasiado su apariencia. Se hace en poco tiempo y con el mínimo riesgo.

“Se hace una evaluación personalizada. El foco está en mejorar cada detalle del rostro, definiendo los ángulos de éste; el mentón con una pequeña proyección, contornos bien delineados, sin exagerar en los rellenos de labios y pómulos. Podemos conseguir excelentes resultados con nuestras técnicas combinadas. Se pueden realizar procedimientos que abarcan desde tratamientos de ‘lifting’ facial con hilos hasta toxina botulínica y rellenos faciales, en zonas como pómulos, mandíbula, mentón, nariz, labios, ojeras y surcos”, resalta el especialista.

También cita entre los tratamientos los rellenos autólogos (que se obtiene de la misma persona), así como derivados de sangre o inductores de colágeno percutáneo, procedimientos biofotónicos, terapias con láser.

A la interrogante de qué tan seguro es este método, Mendoza contesta que la armonización facial en la medicina estética utiliza procedimientos mínimamente invasivos y no quirúrgicos, por lo que sus riesgos son mínimos. También deja claro quiénes pueden optar por este procedimiento. “Todo paciente mayor de 18 años que no tenga ninguna enfermedad o condición preexistente que pueda reaccionar a algunos de los componentes que trabajamos, como las alergias, pues recibir este tipo de atención”.

Ventajas y desventajas

Con responsabilidad dice que sí hay desventaja, y la cita: “Que no es un procedimiento permanente”. Sin embargo, las ventajas, según las expone, son muchas. Entre ellas menciona resultados rápidos de apariencia natural, que es un recurso mínimamente invasivo, no deja cicatriz, son procedimientos ambulatorios (no lleva internamiento), así como una rápida recuperación.

¿Qué tiempo dura el efecto del procedimiento? Esta fue otra pregunta que respondió diciendo: “Dura aproximadamente entre 1 o 2 años. Esto depende del metabolismo de cada persona y qué tan rápido procese su cuerpo el material”.

Destaca que es tanto para hombre como mujer. “La belleza depende de ángulos y proporciones ideales. Está indicada para todas las personas que buscan rejuvenecer con naturalidad”. En cambio, aclara que las mujeres, hasta ahora, predominan más.

Sobre los riesgos sostiene que es relativo. “La medicina no es una ciencia exacta. Nos basamos en evidencia. Todos los cuerpos actúan de manera diferente. Se puede dar el caso de hematomas, edema, inflamación por la manipulación, rechazo de cuerpo extraño hasta 'shock' anafiláctico”, señala Mendoza.

¿Tiene mucha acogida?

A esta pregunta dice que sí, que actualmente es un procedimiento con mucha demanda, dado que ofrece resultados rápidos y una apariencia natural y fresca. La armonización facial se personaliza para cada paciente, dado que para hacer el rostro más armonioso y simétrico, dependerá de la contextura física de cada persona.