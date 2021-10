Contra la gripe hay que vacunarse

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

Santo Domingo

Empieza la época de la gripe, o influenza. A Santo Domingo llegó ya la vacuna correspondiente, al ser vacuna que se pone cada año. Su efecto en cada persona puede diferir. En mi caso, no he tenido gripe desde que hace más de una década me la pongo en el consultorio del doctor Antonio Castillo. Su secretaria, Ana, me dice que según estudios realizados se puede poner la vacuna contra la gripe el mismo día de vacunarse contra el Covid-19. A ella puedes preguntarle más detalles. Llámala al 809-541-1991.

¿Conoces las cocinas vegana y vegetariana?

Cocinar bien es un arte. Y como complemento al interiorismo, la revista Aldaba da cabida al mundo del comer saludable. En las páginas de su último número encontrarás el tema de la cocina vegetariana de Saverio Staasi, y el dulce bienestar de la cocina vegana de Daniela Bisonó León, quien incluso te da la receta de unos pancakes vegan keto. ¡A ver si intentas prepararlos!

Comodidad para leer o para ver televisión

Para quienes gustan dedicar tiempo a la lectura y también para los amantes de la televisión, Arbaje Soni tiene un par de piezas que ayudan a la comodidad en tales momentos: una almohada de lectura para colocar junto al respaldar de la cama y un sillón de masajes que incluso tiene función de calentamiento para aliviar los dolores de espalda. La tienda está en la calle Paseo de los Locutores y en la calle Manuel de Jesús Troncoso número 8. Teléfonos 809-567-8844 y 809-567-8573. Date una vuelta por el lugar para comprobarlo.

Detalles para fechas especiales

¿Celebras la temporada de Adviento? ¿Buscas una linda corona? ¿Quieres hacer un regalo de vino, delicatesen, dulces, ponches, bizcochos de frutas secas? Para la época de Navidad, como para otras épocas del año, una persona de mi aprecio ha creado su ‘nuevo quehacer de emprendimiento’. Se trata de Memories by Elsy, cuyo teléfono es el 809-856-3486.

Dos libros que enganchan

Leí dos libros que me engancharon tanto que ‘devoré’ ambos en menos de una semana. Son ‘La sospecha de Sofía’, por Paloma Sánchez Guernica, y ‘Su último día’, por Shari Lapena. En ambos la intriga va enlazando el argumento. Son novelas que obligan a ahondar en los personajes y preguntarse el porqué de sus actitudes. En el primero quien lee va conociendo lo que hace cada uno. En el segundo, cambié de parecer un par de veces. No sabía si creer en que cometió los hechos que le imputaban o si era inocente. Lecturas apasionantes, sin duda.