Trucos que se han hecho virales en redes sociales

Por Nora Cifuentes.

EFE/REPORTAJES

La belleza nos gusta, es un hecho, y mantenerla, un arte que existe desde hace siglos. Pero, como todo, se adapta a los nuevos tiempos. Ahora, a través de las redes sociales, son muchas las modas o trucos que pueden seguirse desde casa para cuidar la piel y el cabello o lucir un maquillaje ideal. Estos son algunos de los más virales.



COSMÉTICA “MADE IN TIK TOK”.

El pepino congelado.

El pepino es una verdura utilizada habitualmente en cosmética. De hecho, la imagen de un rostro con mascarilla de arcilla blanca y una rodaja de pepino en cada ojo es un clásico cuando pensamos en sesiones de belleza.



Pero en Tiktok, esta hortaliza ha cobrado especial protagonismo con un truco viral: meterlo en el congelador para, después, masajear con él todo el rostro. Pero, ¿sirve de algo? Pues juzguen a continuación.



Por un lado, el frío como tal es utilizado para bajar las inflamaciones o descongestionar una zona (por ejemplo, las bolsas u ojeras). Por otra parte, el pepino tiene entre sus nutrientes la vitamina K, que tiene un efecto seborregulador (ideal para el acné) y también se suele utilizar en cosmética para las rojeces.



El “Slugging” o hidratación intensiva.

Del inglés, “baboso”, el término “slugging”, tan popular en Tiktok, da nombre a otro truco de belleza. En este caso, se trata de hacer un tratamiento profundo de hidratación o nutrición, aplicando crema hidratante o vaselina en abundante cantidad para dejarla actuar toda la noche.

Pero, si bien este “tip” viral puede servir para combatir puntualmente problemas como la sequedad, la irritación o la descamación; no se debe abusar de él. Ni la vaselina ni la crema hidratante son productos pensados para este fin y podría derivar en un exceso de grasa o ser irritante (dependiendo de los ingredientes de la crema).



Sin embargo, la “K-Beauty” o cosmética coreana lleva ya años contando entre sus productos estrella con algunos formulados específicamente para esto: las mascarillas nocturnas, que se aplican al irse a dormir y se aclaran a la mañana siguiente o, a veces, no necesitan aclarado y se absorben durante la noche.



La peligrosa depilación con lija.

El título de este truco no da lugar a dudas sobre lo que es: usar papel de lija para depilarse la piel. Así es: bricolaje y cosmética pueden ir de la mano en tiempos de internet.



Ni que decir que, aunque esto sirva para eliminar el vello, la lija (o las limas de uñas, que también se han visto) no solo no se ha creado para este fin, sino que es perjudicial utilizarla de este modo. La razón es simple: arrastramos también la piel, pudiendo causar heridas e irritaciones.



Eso sí, existen depiladores que funcionan también mediante la frotación y cuya textura es similar a la lija o la lima, pero adaptados al uso sobre la piel para no ser tan agresivos.



Nariz de revista sin cirugía.

El hashtag “#NoseJob” reúne más de 3.000 millones de vistas en Tiktok y, aunque puedan encontrarse vídeos de todo tipo de arreglos de nariz, cirugías incluidas, hay un truco para moldear esta parte del rostro que ha cobrado mucha popularidad.



Se trata de un aparato consistente en una especie de clip, de venta en tiendas “online” como la popular “Shein” que, utilizado en la nariz durante 30 minutos, la eleva levemente y le da una apariencia más respingona y fina.



MAQUILLAJES VIRALES PARA TRIUNFAR.

El “eyeliner” adhesivo.

Hacerse la raya del ojo o “eyeliner” es un básico en el maquillaje y, a la vez, suele suponer todo un reto. Lograr que queden simétricas y rectas, no mancharse, y hacer bien el rabillo no es tarea fácil.

Sin embargo, en Tiktok e Instagram son varios los trucos que las “influencers” dan para lograrlo. Uno de ellos permite hacerse el “eyeliner” ¡con los dedos! Basta con rodear párpados y nariz con cinta adhesiva, pintar con los dedos de forma que se pigmente el espacio destinado a la raya, y despegar.



Otros trucos son: mojar una horquilla en “eyeliner” líquido o incluso con un palito de bambú, como recomienda la “influencer” rusa Kat Longoria, famosa por sus tiktoks de maquillaje, ambos combinables con el “tip” del papel celo.



Peligroso “contouring” solar.

El “contouring” (en español “contorno”) es una técnica de maquillaje consistente en utilizar tonos bronceados para oscurecer unas zonas del rostro y otros tonos claros para iluminar otras áreas, favoreciendo las facciones.



Aunque parezca algo sencillo, los resultados, cuando se trata de maquilladores profesionales o con experiencia, pueden cambiar y mucho la apariencia de un rostro. Pero, por supuesto, esto desaparece en cuanto nos limpiamos el maquillaje y no tiene mayor efecto ni supone un peligro para la piel.



Sin embargo, en redes sociales se volvió viral hace unos meses un “contouring” solar, consistente en echar abundante protección solar en las zonas que queramos mantener iluminadas, y no usarlo en absoluto en las que queramos oscurecer (a veces, incluso usando bronceador en dichas áreas).



Ni que decir que, dado que la mayoría de expertos en dermocosmética consideran el protector solar un producto clave en cualquier rutina de cuidado facial, hacer este tipo de “contouring” no es nada aconsejable: los riesgos de quemaduras solares bastan para que nos decantemos por hacer el contorno con brochas y maquillaje.



Manicura francesa muy rápida .

Este truco viral en Tiktok es fácil de hacer. Para ello basta con impregnar de esmalte blanco una esponja de maquillaje o un globo (o bien un “nail stamper”). Hecho esto, clavamos en él las punta de las uñas y “voilá”, ya estaría.



MELENAS QUE ARRASAN EN “LIKES”.

Rizos sin Moldeador.

En verdad, este truco lo usaban ya nuestras madres y abuelas para ondular o rizar el cabello, aunque ahora Tiktok lo haya traído de vuelta adaptado a la era digital bajo el hashtag “SockCurls”.

No es más que hacerse un par de trenzas en torno a unas medias largas para, con el cabello bien hidratado (con, por ejemplo, algún aceite o acondicionador sin aclarado), dormir con ellas toda la noche: a la mañana siguiente, al soltar la melena, el peinado estará listo sin necesidad de moldeadores ni peluquería.



Rizos Peligrosos.

Sin embargo, hay quienes han preferido viralizar un “tip” de belleza capilar muy peligroso y nada recomendable, que se vale del calor para potenciar los rizos u ondulaciones, pero lejos de los seguros aparatos de peluquería profesional o de uso doméstico como tenacillas o difusores.

Lo puso de moda la popular “tiktoker” Elisa Montorio, quien a su vez respondía al vídeo viral de otra usuaria, “@Kekka.Mngscl”, quien lo había hecho en primer lugar. Esto dio lugar a un reto en cadena que fue sumamente criticado.



Se trata de usar, ni más ni menos que un radiador, enrollando los mechones en torno a los barrotes para moldear el pelo con el calor. Algo que no debe hacerse bajo ningún concepto por los riesgos de quemaduras capilares y faciales.



Camiseta digna de peluquería.

Sí, una camiseta puede ser la prenda aliada para lograr una melena de peluquería sedosa y brillante sin salir de casa. Así se puso de moda en Tiktok, gracias a usuarias como @audreyvictoria_.



Basta con lavar el pelo con un buen champú, aclarar y aplicar acondicionador de medios a puntas. Pero, en lugar de enjuagarlo, envolveremos el pelo con una camiseta mojada en agua muy caliente y lo dejaremos reposar 30 minutos. Después, aclararemos con agua fría.



El resultado, al menos en el vídeo viral de la tiktoker, es un cabello mucho más hidratado, lo que se traduce en volumen y suavidad.



Teniendo en cuenta que en algunas rutinas de belleza y cuidado capilar, como el popular “método curly”, se llevan las hidrataciones profundas dejando actuar la mascarilla para el pelo durante un tiempo largo y, muchas veces, cubriendo el pelo con un gorro térmico, no es de extrañar esta versión.