A Italia con pasaporte europeo, mas con vacuna Sinovac

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

Santo Domingo

Al presente, por la pandemia, quien viaja desde República Dominicana no puede visitar Italia como turista. No hay empero objeción para quien tiene pasaporte europeo, aun viviendo en República Dominicana y llega con la prueba PCR negativa. El asunto es que los países de la Unión Europea, salvo España, no reconocen la vacuna Sinovac. Y para trasladarse en vuelos internos y entrar a algunos lugares exigen el que llaman ‘certificado verde’ de la Unión Europea. Es decir, el certificado de vacunación (de las vacunas autorizadas en dichos países). ¿Qué hacer?

Prueba de Covid en puntos autorizados

Mi hijo Ángel y su compañera Rossy descubrieron cómo resolver el asunto del ‘certificado verde’. Llegaron con la prueba PCR desde Santo Domingo a Roma con trasbordo en Bruselas. En Bélgica la prueba tiene límite de 72 horas; en Italia, de 48. Con la que llevaban pudieron subir al avión hacia Roma, pero la prueba vencía. Y sin el certificado no pueden visitar el Vaticano, para el cual tienen las entradas compradas. Un empleado de la agencia a cargo de la tramitación del ticket de entrada les explica, casi a la hora de la visita (la cual se pudo posponer para la tarde), que podían conseguir el certificado verde, válido por 48 horas, haciéndose la prueba de antígenos en un sitio reconocido. Y les indicó puntos cercanos. Así lo hicieron. Costó 22 euros por persona. En Italia en muchos lugares, incluyendo algunos restaurantes, exigen el pasaporte verde para permitir la entrada.

En vuelos internos exigen prueba del Covid

‘El pasaporte verde lo exigen en todos los vuelos internos’ me dice Rossy. Es que embarcan solo los pasajeros que dan negativo. En el vuelo que tomaron por Alitalia para volar de Roma a Catania, en Sicilia, tuvieron que mostrar dicho certificado al entrar al aeropuerto y dos veces más antes de subir a bordo. En total, fueron cuatro las pruebas Covid que se hicieron durante sus vacaciones en Italia. Alguna, por suerte, a 18 euros.

Experiencia con aerolínea desde RD

Si bien el vuelo entre Punta Cana y Bruselas fue muy cómodo en TUI, donde ‘es muy barato’ el boleto en ‘business’, la experiencia de Ángel y Rossy previa al viaje no fue la mejor. El vuelo reservado y pagado para un sábado había sido cancelado, y negaban la reclamación. No les aceptaban viajar en el vuelo del día siguiente. No podían comunicarse con la aerolínea por teléfono. Nadie contestaba. Acudieron a una amiga en Bruselas quien se trasladó hasta la oficina en dicha ciudad y resolvió la situación. ¿Hay quién lo entienda?