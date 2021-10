Los ‘desaparecidos’ que puedes ver

Santo Domingo, RD

¿Sabías que 1 de cada 5 hijos desaparecen frente a los ojos de todo el mundo incluyendo de los de sus padres? Es un asunto de salud mental. El mayor temor de un progenitor es que uno de sus hijos desaparezca. Le sigue a que se deje de respirar mientras duerme o que se ahogue en un cuerpo de agua por más pequeño que sea.

A diferencia de los dos últimos donde los niños crecen y el miedo desaparece, un hijo puede “desaparecer” en cualquier momento. No hablo solo de aquella desaparición que es física, la cual es preocupante. Me refiero también a aquella donde las personas “desaparecen” aun viéndolos… ¿No me crees? Pregúntale a cualquiera que tenga un hijo con una condición de salud mental.

Se trata de padres que viven con hijos que no están, hermanos que juegan solos a pesar de estar acompañados, o amigos a quienes le responden mensajes fantasmas.

Por eso, cada día los profesionales de salud mental trabajamos para cambiar el paradigma, pero no podemos solos. Necesitamos de todos porque por fortuna estas personas “desaparecidas” pueden ser encontradas con el acompañamiento de profesionales que les ayuden a elaborar y ejecutar un plan; les ayuden a encontrar una red de apoyo que solo atrapa beneficios para la salud mental.

Ante nuestros ojos

En otras palabras, educamos un corazón y una mente a la vez para abrir los ojos y buscar a quienes se “desaparecen” aun estando en nuestra presencia. Entonces, si no eres tú, cuatro personas de tu círculo podrían desarrollar una condición de salud mental en cualquier momento y desaparecer. Por lo que, te puedes sumar a encontrarlos educándote sobre salud mental, brindando soporte como te sea posible, y recordando que es un miedo que nos ocupa a todos.

La autora es Laura Rivas, M.A. Psicóloga familiar y de parejas del Grupo Profesional Psicológicamente.