¿Está de vacaciones el sentido común?

Marta Quéliz

Santo Domingo, RD

Hoy que más que nunca se necesita fortalecer los valores y las habilidades que el Señor otorga a cada quien, es importante que pongamos en práctica el sentido común. Sí, ese acierto que nos ayuda a tener una buena actuación en determinados momentos y, que si se quiere, hasta contribuye al logro de mejores resultados en lo que sea que se ponga de manifiesto. Hoy día, he notado que se le está dando muy poca importancia al sentido común, llamado el "menos común de los sentidos". ¿Será que está de vacaciones?

Falta de sinceridad

Cuando no se utiliza el sentido común, podemos quedar hasta como personas hipócritas o poco sinceras y, aunque no lo crean, hasta como dementes. En estos momentos en que hasta empresas internacionales valoran el sentido común para contratar a sus empleados, vemos que muchos lo estamos tirando por la borda. Esto es notable en todo: en la política, las religiones, los deportes… se actúa sin medir las consecuencias.

¡A un viaje fabuloso!

Esta inquietud la compartí con una amiga, quien no solo se hace la misma pregunta, sino que me invitó a visitar una ciudad fabulosa que conoce, donde este tipo de sentimiento no existe. Llegamos y de inmediato observamos que ser sinceros y utilizar el sentido común es la acción más poderosa que tienen para hacer funcionar adecuadamente la paz que toda comunidad necesita, por dura que sea la realidad que viven. Claro, hacen uso de la prudencia para poner en conocimiento de alguien un error, una mala acción o hasta una falta leve. Nadie se ofende. Reconocen el valor de la transparencia cuando de crecer y avanzar, se trata. Allí no utilizan la hipocresía porque esta no ayuda a que se actúe de manera correcta.

Escarmiento atinado

En este lugar maravilloso al que fuimos se toman las medidas correctivas de lugar. Quien no ponga en práctica los buenos valores y haga uso de las habilidades fructíferas, como lo es el sentido común, por ejemplo, sabe que debe ser sometido a lecciones de buen comportamiento. Un grupo de profesionales de la conducta está para ayudar a que la gente no dañe con sus acciones el buen desenvolvimiento de la sociedad. Se les enseña a no tener dos caras, a estar con Dios o con el maligno. Cada quién elige, pero sin que su elección repercuta en el desenvolvimiento sano de la comunidad.

Una realidad nada común

Al llegar a República Dominicana y enfrentar nuestra realidad, confirmamos que aquí el problema es más grave de lo que aparenta. Allí encontramos respuesta a nuestra interrogante: en nuestro país está de vacaciones el sentido común, y la hipocresía ha ido ganando terreno de manera descomunal. A nosotros solo nos queda saber lidiar con este tipo de gente, ya sea ‘siendo hipócritas’ para seguirle la corriente, o siendo sinceros para ayudar a estas personas a que también lo sean.