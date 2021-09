¿Cómo atraer los niños a la lectura?

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

Aplaudo cualquier programa que tienda a atraer a los niños hacia la lectura, pero espero que no busquen los cuentos tradicionales, sino aquellos donde salte a la vista la actualidad de los entornos en que viven y con personajes con los cuales puedan identificarse. Incluyendo los celulares, que conste.

Las fantasías de Peter Pan, Caperucita Roja, etcétera, que hicieron soñar a los niños de varias décadas atrás, no son hoy buenas y válidas. Cambiaron las circunstancias. En cuanto a los adolescentes, por igual. Hay que darles oportunidad de elegir los libros, aunque los profesores/as sugieran uno que otro tema o título. ¿Comenzar por Don Quijote? Aunque suene irreverente, no he leído ni la mitad de sus páginas, pese a que es la máxima joya de la literatura universal. Es mi punto de vista personal, el de una amante de la literatura, especialmente las novelas, que en ‘Platero y yo’ aprendió a leer. Es la hora de los/as escritores/as del país, que dedican su creatividad a la literatura infantil y juvenil.

¿Qué piensan autores famosos sobre la literatura?

Y como hoy dedico Menudo a los libros, cito a Arturo Pérez Reverte que en una entrevista transmitida por TVE decía que ‘la literatura es una herramienta para entender la vida’. Ahí lo dejo para que quienes tienen la sartén por el mango reflexionen qué tipo de literatura debemos facilitar a niños/as y adolescentes.

‘La Revolución Francesa en La Española’

Quizás no recordemos haber leído sobre el tema. Hablo de los efectos que la Revolución Francesa tuvo en la isla La Española, entre los años 1789 y 1795. Con un libro que sobre estos escribe Carlos Alberto Murguetto Manrique, publicado por el Archivo General de la Nación, podremos conocer en profundidad ‘La Guerra Civil de Saint Domingue’ y la ‘Guerra de la Convención’. A guerra civil se refiere aquella que estalló entre los propietarios de la tierra y los esclavos de Saint Domingue. ¿Quieres conseguir el libro? Llama al AGN: teléfono 809-362-1111.

Novela dominicana de inspiración bíblica

Lleva el título de ‘El Sorato de Magdala’, una novela ‘de corte bíblico’ narrada en forma epistolar, de la autoría de Bruno Rosario Candelier. En ella ‘se entrecruzan una historia de amor, el personaje bíblico de María Magdalena y una visión mística del mundo bajo la inspiración del Interiorismo’. En el Ateneo Insular de Moca te dirán dónde comprar este libro cuyo argumento es excepcional en la literatura dominicana.