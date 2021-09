Un paraíso de cinco estrellas exclusivo para adultos

Santo Domingo, RD

En Cabeza de Toro, Punta Cana, se encuentra el exclusivo complejo turístico con modernas instalaciones que goza de un ambiente privilegiado y único, especialmente diseñado solo para adultos.

Be Live Collection Punta Cana Adults Only tiene 403 amplias y modernas habitaciones con vistas al mar, jardín o la piscina. Tiene cinco piscinas y dos piscinas privadas, deportes acuáticos no motorizados, playa privada con camas balinesas y servicio de concierge, además acceso a la playa.

En alimentos y bebidas, 11 bares con bebidas premium y 10 restaurantes que incluye un buffet internacional estilo marketplace, abierto para desayuno, almuerzo y cena; además de acceso a seis restaurantes a la carta (mexicano, rodizio, mediterráneo, asiático, asador, mariscos), el snack bar frente al mar, y The Chef’s Table, un restaurante de especialidades con menú degustación.

El Vip Lounge cuenta con una amplia área de estar con aire acondicionado, área de terraza, mayordomo, concierge, área de televisión, desayuno continental y variedad de cafés, bocadillos y aperitivos durante el día y la noche, bar con bebida premium y acceso a WiFi de alta velocidad.

Como el ambiente es solo para adultos, y cuenta con las más finas atenciones y servicios VIP creados especialmente para parejas, el hotel es el lugar ideal para celebrar bodas de ensueño en el Caribe y disfrutar de una luna de miel inolvidable.

Ana Paulino, gerente de ventas, expresa que es un hotel pensado para adultos, en el que se ha preparado cada detalle para que las parejas y amigos puedan disfrutar de unas vacaciones relajadas y rodeados de la tranquilidad más absoluta del destino turístico, con el máximo confort.

“Una solución muy exclusiva para alejarse del ruido y descansar en completa calma en un ambiente de gente adulta. El cliente debe salir de nuestras instalaciones con la sensación de que ha disfrutado de las vacaciones más increíbles, de alto nivel en el segmento de adultos y llenas de aventuras”, enfatiza Paulino.