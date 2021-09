Pónganle el título

Xiomarita Pérez

xiomaritabaila@gmail.com

Santo Domingo

Pensando yo, qué es lo que está pasando con esta sociedad, que todos queremos ser protagonistas a la mala. No sé si fue la pandemia o el Covi 19 que me ha puesto más observadora, respecto a lo que pasa en las redes, la televisión, las actividades sociales, etcétera.

Tan observadora me ha puesto que soy más crítica, más complicada y más impotente. Mucha gente comenta lo que se publica en las redes, pero mientras lo hacen están sumándose a las reproducciones a favor de los que suben la pornografía, morbosidad y lo que es peor las comparten, incluyendo asesinatos, accidentes, que pareciera que gozan con esa actitud.

Las redes me han embrutecido, ya que muchas veces dudo de cómo se escribe equis palabra, también me han anestesiado, porque he perdido la capacidad de asombro y me han sorprendido porque la gente se muestra muy sensible si no lo felicitan en su cumple, si no le dan el pésame por la muerte de un ser querido. Es decir, tiene que hacerlo por las redes para que se sientan bien.

Pero también sucede lo contrario. Hay personas que prefieren felicitarte por “Wasap”, porque hacerlo públicamente parece que están haciendo algo indebido, producto del grupismo.

En esta etapa llamo, escribo o vocifero cuando me lo exprese mi ser, sin presión, y así es que quiero que hagan conmigo, que nadie se sienta con obligación, no podemos estar en estrés permanente.

A ustedes no le ha pasado que un día se les ocurre llamar a unas amistades y les saluda sorprendida ¿y quién es que se va a morir? o ¿y qué fue lo que te picó? Y están buenísimas para mí, no las llamo jamás. Esa gente tiene un dolor enorme, pero no es capaz de llamarnos para saber si estábamos enfermos o convalecientes.