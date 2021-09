Dios pasa factura

Marta Quéliz

Santo Domingo, RD

Es preciso que reflexionemos sobre nuestro comportamiento para con los demás. Saber que lo que le deseamos o hacemos a otros se nos devuelve. No importa que sea bueno o malo, el Señor no se queda con facturas ajenas. En este mundo convulso en que vivimos, podemos notar que, a veces cuando hacemos daño a alguien para lograr nuestro objetivo, al principio todo parece salir bien, pero conforme pasa el tiempo podemos notar que lo que logramos fue victimizar a esa persona ante los demás, y que Dios lo vea con ojo de piedad como suele hacer en este tipo de casos.

Lo que va viene

Esta situación se da en muchos sectores de la vida nacional, sobre todo en la política. No es raro ver cómo un ‘líder’ pone en el escarnio público a una figura y con el tiempo puede que éste reciba ese mismo tratamiento por parte de otro. Lo cierto es que, ante los ojos del Todopoderoso nada queda impune, y que por ello no se da en la ciudad fabulosa. Allí me transporté para explorar el desenvolvimiento de sus líderes. Para corroborar mi real criterio, observé con atención cómo funcionan las cosas.

Sin faltar a los principios

Cuando llegué al lugar fabuloso, noté que para lograr una posición en cualquier organismo público o privado, se debe llenar el principal requisito: honestidad. No importa cuán amplia sea tu hoja de vida, si no la posees, el puesto no es tuyo. En ese lugar fabuloso esto se cumple al pie de la letra y se predica con una frase popular que se traduce en fidelidad: “Entre bomberos no se pisa la manguera”. No es que se oculte que un compañero cometió algún error, no, de ninguna manera. Es que hay que apegarse a los principios de que se delate a quien infringe la ley para favorecer a la sociedad, nunca para el logro particular de un objetivo.

Resultado productivo

Me satisfizo saber cuán importante es allí, hacer de la vida pública un dechado de virtud para garantizar que lo bueno se devuelva con productividad. Están claros que la vida es un ‘búmeran’ y que de actuar contrario a los designios de Dios, trae consigo la deuda de una factura que se paga con creces. A mi regreso a la realidad, noté que en nuestro amado país, al parecer esto también está funcionando, pues como hemos podido ir mirando, hay quienes ya han comenzado a pagar facturas de las cuentas que le han indilgado a otros que, aunque no sean tan inocentes, sí han sido víctimas de las pretensiones de algunos verdugos para lograr beneficios particulares. Mientras, les invito a meditar sobre lo importante que es saber que el de allá arriba, todo lo ve.