Raúl Rizik es reconocido en The Best of DR 2021

Santo Domingo, RD

La decimotercera edición del premio The Best of DR 2021 llenó de entusiasmo a Raúl Rizik Yeb, a quien reconoció por su contribución al desarrollo de la municipalidad y el país, a través de su visión, trabajo y espíritu solidario, así como de su apoyo en procura de la eficiencia y mejora del sector productivo.

El presidente del Grupo Mejía Arcalá fue distinguido en la categoría ‘Aliados de la Ciudad de Santo Domingo’ de la premiación que entrega Mercado Media Network, en colaboración con la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

La distinción respalda la filosofía de la empresa que, desde su fundación hace más de medio siglo, ha sido una aliada constante de la ciudad, a través de diversas iniciativas en favor de los ciudadanos.