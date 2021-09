Ruta sabatina: del Reloj Floral a la Zona Colonial

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

Santo Domingo, RD

A Maricha Martínez Sosa se le metió en la cabeza que yo tenía que ver el Reloj Floral restaurado en el Jardín Botánico Nacional. Pero con 30 grados centígrados de temperatura no estoy en ánimo de caminar por el lugar, aunque en parte la complazco. Lo miro desde la puerta del Botánico. ¡Hermoso! Vendré con ella un día menos caluroso pues quiero además escuchar las campanas que marcan las horas. Linda forma de iniciar una ruta sabatina.

Si te gusta el croissant…

El letrero en la fachada dice Ilemara Coffee House & Bakery, mas la gente la conoce por Croissants. Es la segunda parada de este paseo. Ubicada en la calle Eugenio Deschamps 40, Los Prados, ofrece croissants con o sin relleno ¡deliciosos! Se nota porque al llegar había varias personas en fila. Es que por la pandemia la venta se hace desde la puerta. Hacia el lateral del edificio está Churros de la Abuela. ¿Serán buenos?

‘¿Conoce el nuevo supermercado de La Sirena?’

La tercera parada que fija Maricha es un supermercado, luego de preguntarme si conozco Sirena Market. No, no lo conozco. ‘¿Necesita comprar algo?’ No, pero vamos a entrar. Y aquí estamos porque a Maricha le recuerda ‘un supermercado alemán. Es que tiene un concepto diferente’. Ella sabrá por qué, pues vivió en Alemania. Me llama la atención cómo en el área de vegetales las luces del techo están específicamente dirigidas a los productos, y muchos vegetales están en neveras verticales con puertas transparentes. Me resulta inusual. Por si no has ido, está en la Avenida Sarasota 97, en Bellavista.

Vamos a Callejuela, aunque por la hora esté cerrado

Como mi nieta Mariale abrió el local de La Verdadera Empanada RD por Chefs en el centro de comidas Callejuela, le digo a Maricha que quiero conocer el lugar: en la Rómulo Bethancourt, cerca de la Higüemota. Por la hora está cerrado y limpiando, pero podemos pasar. Hay varios sitios de comida y un espacio de mesas cubierto por un gran toldo. Agradable ambiente para la noche informal.

¿Y ahora? ¡Vamos a la Ciudad Colonial!

Bajamos por la avenida George Washington. En la calle Mercedes frente al Hotel Francés, en el edificio de esquina con Arzobispo Meriño está Antojao. Conseguimos estacionamiento. De los dulcitos que venden elegimos de naranja para degustar en este encantador local decorado con rincones típicos. Maricha me señala las lámparas del techo. ¡Tienen forma de anafe! Buen punto final del paseo.