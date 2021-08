Robert Shemin: “La riqueza es una actitud, no un número”

Jaclin Campos

Santo Domingo, RD

Aunque ha escrito varios libros para enseñar a sus lectores cómo aumentar su patrimonio, el estadounidense Robert Shemin asegura que la felicidad no la determina el balance de una cuenta bancaria.

Al mirar a su alrededor -dice- ve casos que confirman su parecer: personas que ganan poco pero viven alegres porque tienen familia, salud y el pan de cada día; y otras que se quejan y estresan a pesar de tener millones en el banco.

Shemin, que pasó de vivir en la calle a cosechar el éxito como inversionista de bienes raíces, admite que es mejor tener dinero que no tenerlo (“todos necesitamos pagar las cuentas”). No obstante, insiste en que entristecerse pensando que solo cuando aumente la fortuna personal llegará la felicidad “es una mentira”.

“Para mí, la riqueza es una actitud, no es un número”, dice el autor del libro “¿Por qué ese idiota es rico y yo no?”.

“Si piensas que eres pobre y miserable, lo eres; si piensas que eres rico, lo eres”, añade.

LO PRIMERO: CAMBIAR DE ACTITUD Y TENER UN PLAN

Disfrutar de unas buenas vacaciones, comprar una casa propia o asegurar el futuro de sus hijos… No importa el objetivo, “cualquiera puede ser rico si quiere, y si quiere trabajar por eso”, asevera el autor y orador oriundo de Nashville, Tennessee.

Para lograrlo hay que empezar por cambiar de actitud, dice Shemin, quien destaca, además, la importancia de la gratitud. Pero la actitud no basta; se necesita un plan de acción.

“Hay algunos profesionales, CEO, abogados, médicos, que ganan mucha plata y son ricos, pero la mayoría empieza algo, crece y son dueños de algo”, refiere.

En opinión de Shemin, existen tres buenas formas de aumentar el capital sin tener que trabajar para otro: invertir en acciones, invertir en bienes raíces y emprender un negocio propio.

En cuanto a la creación de un negocio, Shemin dice que puede ser una empresa pequeña o incluso digital.

“Sin duda es más fácil empezar con un millón de dólares o con padres ricos, pero 80 por ciento de los multimillonarios en América Latina, en África, Israel, según estudios, empezaron con menos de 2,000 dólares”, explica.

Shemin advierte contra el deseo de adquirir fortuna de la noche a la mañana y califica como un problema esa clase de mentalidad que predomina en personas que quieren lograr una meta pero no quieren hacer todo el trabajo y el sacrificio previo.

“Es posible, yo conozco personas que empezaron negocios y al pasar dos años los vendieron por millones, pero eso es bastante único”, expresa. “La mayoría de la plata que llega pronto sale pronto también”.

8 CONSEJOS PARA EMPRENDEDORES

Shemin conversó con Listín Diario desde Medellín, Colombia, y compartió algunos consejos para quienes deciden emprender un pequeño negocio:

1. Ten una meta específica. Determina cuánto quieres ganar o qué quieres lograr en un plazo determinado y ponlo por escrito. “Si no puedes verlo, no puedes hacerlo”.

2. Ten una razón para querer alcanzar tu meta. ¿Por amor? ¿Para cuidar de tu familia? ¿Para mejorar la vida de tus padres? “Si tienes un deseo bastante grande, vas a hacerlo”.

3. Ten sistemas establecidos para manejar tu negocio. No importa si se trata de un emprendimiento pequeño, condúcelo como lo harías si fuera una gran empresa (procesos, evaluaciones, horarios, disciplina, inventario…).

4. No olvides que lo más importante es la gente, y eso incluye tanto al equipo de trabajo como a los clientes.

5. Piensa cómo puedes ser mejor que la competencia.

6. Sé disciplinado en el manejo de los ingresos y gastos.

7. Invierte en ti. Eso implica tanto invertir en tu formación como en el cuidado de tu salud mental y física.

8. Ten un mentor. Los libros y videos de YouTube enseñan bastante, pero al iniciar tu proyecto resulta más efectivo aprender de una persona con el conocimiento y la experiencia en el área en la que quieras desempeñarte.

RECURSOS DE APOYO

Robert Shemin es autor, inversionista inmobiliario, orador y entrenador de riqueza. Su popular libro “How come that idiot's rich and I'm not?”, ahora disponible en español en el país con el título “¿Por qué ese idiota es rico y yo no?”, contiene un plan de ocho secretos para ganar dinero. Sus portales robertshemin.com y ganadoresinversionesbienesraices.com contienen recursos en inglés y español.