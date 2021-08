El sargazo podría emplearse en el tratamiento de aguas residuales

Santo Domingo

El sargazo, esa alga marrón que invade las playas del Caribe, podría emplearse en el tratamiento de aguas residuales, ya que el carbón activado producido a partir de ella es capaz de eliminar la cafeína del agua, revela un nuevo estudio.



La investigación es un proyecto regional del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) de República Dominicana; la Universidad de las Antillas (L’Université des Antilles), de Guadalupe; la Universidad de La Habana, Cuba; y la Universidad de Quisqueya y la Universidad del Estado, de Haití; con el apoyo financiero de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi) y de la empresa franco-dominicana Tecmalab.



El estudio señala la preocupación por la contaminación de las aguas residuales, destacando la cafeína como uno de los agentes contaminantes, presente también en fuentes naturales de agua como ríos y lagos y en la costa marítima.



Una de las principales conclusiones del estudio es que “el carbón activado preparado con el alga invasora (sargazo) fue empleado de manera exitosa como sorbente para eliminar la cafeína del agua”.



Ulises Jáuregui-Haza, doctor en Ciencias Técnicas y coordinador del doctorado en Ciencias Ambientales del Intec, explica que, aunque la carga de cafeína encontrada no es tóxica para los humanos, sí representa un peligro inminente para los organismos acuáticos que están expuestos de manera continua a este agente contaminante.



Un recurso disponible, renovable y sostenible



El uso de carbón activado a partir del sargazo para el tratamiento del agua es considerado como una buena técnica alternativa “debido a su alta eficiencia, menores costos y simplicidad en comparación con otros métodos”, asegura Jáuregui-Haza.



Esto se debe en parte a que esta macroalga tiene un nivel de carbono puro más alto que otras algas. “El sargazo contiene más cenizas frente a otras materias primas de biomasa, como por ejemplo el bagazo de caña de azúcar”, añade.



“El carbón activado preparado con el alga invasora (sargazo) fue empleado de manera exitosa como sorbente para eliminar la cafeína del agua”, concluye el estudio publicado en la Revista de Ingeniería Química Ambiental (Journal of Environmental Chemical Engineering), un foro mundial para la publicación de investigaciones originales sobre el desarrollo de tecnologías sostenibles.



Este trabajo es parte de los esfuerzos de investigadores del Intec en materia de investigación científica e innovación para la búsqueda de soluciones a la situación que el sargazo plantea tanto a República Dominicana, como a otros países del Caribe.



El artículo académico científico se titula “Carbón activado sintetizado a partir de sargazo (sp) para adsorción de cafeína: entendiendo el mecanismo de adsorción usando modelado molecular” (Activated carbón synthetizedfromSargassum (sp) foradsorption of caffeine: Understanding the adsorption mechanism using molecular modeling).