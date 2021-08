Halloween: fantasmas y brujas vuelven a estar de fiesta en la Florida

Georgina Cruz

Después que precauciones por la pandemia causaron la cancelación de varias de las grandes fiestas de las brujas y fantasmas de Halloween en la Florida en el año 2020 –como Fantasy Fest en Cayo Hueso, por ejemplo— y cambios en otras celebraciones, los fanáticos de los festejos de HaAlgunos de los festejos son ideales para grandes y chicos, pues no son de mucho miedo, y algunos son recomendables para personas mayores y temerarias por sus zonas de terror y temibles casas encantadas.



He aquí un listado de media docena de las fiestas de Halloween de Florida. Las fechas, como en todo evento especial, siempre están sujetas a cambios –por lo tanto, es bueno verificarlas antes de planear un viaje.



Lake Buena Vista/Orlando – Disney World presenta un evento familiar, el After Hours Boo Bash (fiesta de Halloween nocturna) en elDisney, incluyendo a Maleficent que hará una aparición como un dragón que respira fuego. Los visitantes también podrán disfrutar de golosinas gratis y patrocinar restaurantes que sirven comidas con temática de la época y comprar mercancía con tema especial de Halloween.



Orlando – La fiesta Halloween Horror Nights de Universal Orlando es una de las mayores del país y se presenta en noches selectas del 3 de septiembre al 31 de octubre. Este año la fiesta celebra su 30 aniversario con casas encantadas, zonas de terror y entretenimiento. Es un evento para personas mayores temerarias. Los viajeros a Orlando con deseo de festejos de Halloween pueden optar por SeaWorld Orlando que ofrece un evento ideal para familias: el Espectacular Halloween de Sea World Orlando (“Halloween Spooktacular”).



Este evento se presenta durante los fines de semanas del 18 de septiembre al 31 de octubre. Con tema del mar, los niños pueden ir disfrazados en pos de golosinas entre amistosas brujas marinas, sirenas, pulpos y otras criaturas incluyendo hadas marinas, al igual que personajes de Sesame Street.



Los festejos están incluidos en la entrada regular al parque. En el 2021 SeaWorld Orlando también presentará “Howl O Scream” (Grito de Halloween), un evento intenso con boleto aparte y con casas encantadas y zonas de terror que se presenta en noches selectas del 10 de septiembre al 31 de octubre. Este evento es como el del mismo nombre que se lleva presentando por años en el parque hermano de SeaWorld Orlando, Busch Gardens Tampa Bay.



Cayo Hueso – Una de las celebraciones mayores de Halloween, no solo en la Florida, sino en todo el país es la Fantasy Fest que regresa a Cayo Hueso este año del 22 al 31 de octubre. Entre los festejos se encuentran una feria de artesanía, festival de las Bahamas, fiestas y el gran desfile Fantasy Fest Parade. Algunos de los eventos son aptos para familias, otros pueden resultar escandalosos; algunos son gratis, otros son por boleto.



Tampa – Este otoño Howl-OScream (Grito de Halloween) regresa a Busch Gardens durante 18 noches en los fines de semana del 10 de septiembre al 31 de octubre. El evento ofrecerá zonas de miedo, casas encantadas y otros terrores. Es una fiesta con boleto aparte y asistencia limitada y se recomienda para personas mayores ya que puede resultar demasiado intenso para los niños.



Winter Haven – Ladrillo o Golosina (“Brick-or-Treat”) en LEGOLAND Florida ofrece festejos familiares los fines de semana durante octubre. Entre las actividades hay una divertida: ir en pos de golosinas por un trecho especial. El evento presentará personajes de Halloween al igual que entretenimiento con temática de Halloween y un concurso de disfraces para los niños. Los festejos están incluídos en la entrada regular al parque.