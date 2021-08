Antes de la tormenta ¡que limpien filtrantes!

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

Santo Domingo

¿A quién compete limpiar los filtrantes de la calle? Entiendo que es a la Alcaldía del Distrito Nacional, en cuanto a mi calle se refiere. .¿O será a Obras Públicas? En los primeros meses del gobierno del PRM, antes del paso de una tormenta limpiaban los filtrantes. Ahora, con las últimas tormentas ese equipo brilló por su ausencia. Confiamos retomen la responsabilidad.



El Covid-19 puede repetir. Hay que vacunarse

El Covid-19 puede repetir, al menos en personas no vacunadas. Le pasó a una señora que enfermó antes de que llegaran las vacunas. Seis meses después caía nuevamente, aunque en esta oportunidad asintomática. En España le ocurrió lo mismo a un familiar que tenía que esperar su turno, por edad. Aquí todos, salvo los niños, podemos vacunarnos sin importar edad.

No desperdicies la oportunidad.



Reabren museo para visitar con previa cita



Una buena noticia: el Museo Bellapart reabre sus puertas. A causa de la pandemia han fijado visitas guiadas para grupos de cinco hasta ocho personas, previa cita al 809-541-7721, extensión 296. Eso sí, el uso de mascarilla es obligatorio. Al fin y al cabo es lo que mejor protege contra el Covid-19. A través de su directora, Myrna Guerrero, también me entero que en septiembre reiniciarán las esperadas tertulias y las actividades para niños. Ya me dirán la fecha.



Becas de maestría de historia de América



¿Tienes un proyecto de investigación histórica en curso? El 31 de este mes, según nos dice José Chez Checo, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, finaliza el plazo de entrega de documentos para las becas que en maestría de ‘Historia de América. Mundos Indígenas’ ofrecen esta academia y el Departamento de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España. Consigues los detalles llamando al 1-809-689-7907 o al 809-221-3503. Queda poco tiempo.



Un ‘thriller’ sicológico para ver en cine



‘Sol en el agua’. Es el título de la película recién estrenada en la cual Camila Santana, la joven actriz de quien les hablé en mi columna anterior, tiene el papel protagónico. Interpreta a Sol, la chica que despierta en un hospital sin saber quién es. El argumento de esta película se sale de los temas que con mayor frecuencia presenta el cine dominicano. Salirse de los temas populares es un reto. Confío en la mejor reacción de los espectadores. Por cierto, parte del film transcurre en el agua. Y a Camila le fascina sumergirse en ella!