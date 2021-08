Johnny Ventura, el incomparable

Xiomarita Pérez

Santo Domingo, RD

Es una realidad, el Caballo Mayor es único, lo escribo en presente porque estará siempre en la memoria del pueblo dominicano. Analizando las redes sociales en estos días observé que mucha gente se había tomado fotos con Johnny, porque él era asequible, un artista carismático, “el hijo del pueblo”.

Ningún cantante o artista ha logrado lo que Johnny logró: conectar con sus seguidores no solo por televisión, radio, periódicos, fue dejar de bailar su música en vivo para tomar fotos de su actuación y luego tomarse foto con él después de su presentación. ¡La gente quería verlo bailar!

Johnny tenía un fan club espontáneo y bastó la noticia de su fallecimiento para que, en colmados, salones de belleza, carros y guaguas públicas, estuvieran lamentando su ida de este mundo y comentando sobre lo que significó su trayectoria artística nacional e internacional, escuchando su música a alto volumen, como homenaje.

Coloqué una foto en las redes con Johnny en la entrada del Listín Diario y comenté que el pueblo lo lloró y eso bastó para que una persona que tenía en Facebook me bloqueara, porque le leí “su Panamá” cuando escribió: “¡No sigo a nadie más que a Dios!, nunca he seguido farándula ni aquí ni allá……” y siguió por ahí, lamentando no decirle que yo prefiero seguir a Johnny Ventura, Barbarito Diez, el Che Pérez, Oscar De León, Jochy Santos, don Américo Mejía, Rafael Chaljub Mejía, etc., que seguir a algunos pastores que ella asumirá que le llenan sus vacíos emocionales o existenciales.

La música de Johnny seguirá sonando y más en Navidad, nadie lo apagará.

Sus aportes sirvieron de base para que el merengue fuera reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y se debe aprovechar esta coyuntura para que nuestro género musical y bailable por fin se consolide. Se necesitan más artistas, cantantes y compositores creativos para que siga vigente el legado de Johnny.