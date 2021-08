Juan Manuel Barrientos: ¡ElCielo abrirá para los dominicanos!

Ivelisse Villegas

Santo Domingo

Juan Manuel Barrientos, conocido como (Juanma) es el propietario de la cadena de restaurantes, bares y hoteles ElCielo Hospitaly Group. ¡Es muy joven! Fue la impresión al verlo con jeans roto, camiseta y en tenis, en el lobby del hotel Intercontinental a donde fui citada para conversar.

Había llegado en la madrugada y aun así estuvo puntual a la entrevista. Antes pidió un café, una bebida que, según confesó, le gusta mucho y es muy exigente a la hora de tomarlo.



Barrientos es un chef internacional, empresario y filántropo que tiene en la mira a República Dominicana para desarrollar un hotel boutique y un restaurante. Esta ambiciosa propuesta la divulga durante una visita que hizo al país, con ese propósito.



Tener una conversación con él fue una experiencia que dejó la sensación de querer descubrir más en la vida de un hombre visionario que siempre sabe lo que quiere. Y ahora su meta es abrir el ElCielo a los dominicanos para que disfruten la experiencia que solo él ofrece en sus restaurantes, y la cual describe así: “ElCielo, como nombre del restaurante te exige a ser cada día mejor, y eso doy. Por ejemplo, si vas a comer a mi restaurante la La Serenissima, comes rico, si vas a ElCielo tendrás una velada que cada vez que escuches su nombre la vas a recordar. Es nuestra joya. Trato de que cada visita sea memorable y conecto al cliente con lo que está probando en su menú, de forma tal, que entra en juego una experiencia sensorial única e irrepetible”, dice Juanma.



Barrientos cuenta que desde hace cuatro años visita la metrópolis dominicana, lapso apropiado para entender el consumo del cliente criollo, a quien ve muy fuerte y sofisticado. “Veo a un dominicano que viaja, que quiere aquí lo que ve en otros países, muy similar a los mercados de Miami y Colombia”.



Su primer restaurante fue Elcielo, en Medellín, Bogotá, luego le siguen Miami y Washington, D.C.), además de La Serenissima, cadena de pizzerías, Cuon, asiático, Kai, vegano, Elcielo Classic, AO, asiático Bogotá, Shibari bar, Aguafresca, mexicana y Cerdología.

En marzo de este año, mientras otros cerraban por la pandemia por Covid-19, el chef se estrena en el sector hotelero con un proyecto que busca llevar la experiencia sensorial de Elcielo Restaurant a un hotel boutique que está ubicado en la ciudad del El Poblado, en Medellín, Colombia.

Pero antes de llegar a la cúspide, Juan Manuel Barrientos tuvo que derribar muchos obstáculos, desde salir de su natal Medellín, Colombia, a vivir y a trabajar en tierras extranjeras por la situación de violencia y quiebra del negocio familiar.

Su punto de partida fue a los 16 años cuando su padre le dijo que ya tenía que valerse por sí mismo. Este hecho siempre lo ha visto con benevolencia por el nivel de exigencia que tuvo su padre con él. Siempre han tenido una bonita amistad y agradece lo exigente que fue con él.

A partir de ahí comienza su andar por el mundo gastronómico hasta ser lo que es hoy: el chef Juanmo, famoso por elevar a sus comensales a una experiencia sensorial y única que da la gloria a quienes degustan sus recetas



¿En algún momento ha sentido miedo de hacer un mal negocio?

Nunca he sentido miedo de emprender, crear, ni de proponer, gracias a que he tenido la bendición y el apoyo de las personas que me quieren y de las que le gustan mi cocina.



¿Cuál es su fórmula para el éxito?

Siempre sé hacia donde voy y consigo lo que quiero cuando lo hago por amor



¿Quién es su cielo?

Mi hija Azul. Ella es mi todo.



¿Qué nombre le daría al ElCielo que tiene ahora?

Esfuerzo, trabajo, constancia, sacrificio, disciplina, estoicismo.



¿Un sueño por cumplir?

Mandar comida para el espacio.



¿Qué consejo daría a los jóvenes?

Aunque no me gusta la palabra emprender, porque ha sido muy relajada en esta pandemia, les aconsejo que antes de emprender encuentren lo que aman hacer, porque el secreto no está en ser exitoso emprendiendo, sino en ser exitoso haciendo lo que aman.



¿Dónde le gusta comer?

Como en todas partes, me gusta probar de todo, como en la calle, en cualquier lugar público y popular, pero lo que más me encanta es que me inviten a comer en casa.



¿Cuál es su convicción?

Siempre busco lo que no está, siempre estoy mirando en camino a donde otros no ven.



¿Cómo maneja el éxito y la popularidad?

Creo que el ego tiene que ser tan grande como quiera ser, pero más pequeño que la espiritualidad.



¿Qué hace en sus momentos difíciles?

Separar los problemas, creo que una de las cosas que no ayuda a la gente a resolver las situaciones es que en la carencia de la inteligencia emocional permiten sumar problemas, en vez de dividirlos, porque cuando los divides pierden fuerzas.