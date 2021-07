Santo Domingo, RD

Estamos viviendo tiempos difíciles, por las pérdidas experimentadas, tanto de vidas humanas, que son pérdidas irreparables, como de salud, trabajos y negocios. Y por lo que nos hablan los que supuestamente saben del fenómeno vivido desde hace más de un año, esto va a seguir. A raíz de toda esta experiencia traumática a nivel mundial, se está viendo cada día más en consulta un fenómeno que he decidido llamar aplanamiento emocional.

Si buscamos la definición, veremos que se define como aplanamiento emocional “un fenómeno psicopatológico en el que el individuo presenta una dificultad o incapacidad para experimentar sentimientos y emociones, así como para expresarlas en su entorno”. También se le ha denominado indiferencia afectiva o emocional.

Esta definición puede ser confundida con depresión, sin embargo, no lo es. Para el diagnóstico de la depresión hay otros factores a tomar en consideración y a ser evaluados.

Los pacientes están llegando con esta queja o afección. Refieren que comenzó poco después de la pandemia y los encierros. Han manifestado que no sienten deseos de hacer nada, que nada de lo que antes les gustaba o disfrutaban les motiva y, lo que es peor, no pueden, no saben, o no quieren expresarlo a sus seres queridos.

Esta pandemia ha visibilizado la salud mental como un tema que se debe tomar en serio. La estabilidad de las personas se ve afectada y amenazada todos los días por la incertidumbre, el miedo, la ira y la frustración.

Hay situaciones y realidades que no podemos controlar, sin embargo, somos responsables y tenemos el deber con nosotros mismos de identificar si hemos caído en esta especie de limbo emocional que denomino aplanamiento emocional y buscar o promover las herramientas internas que poseemos para salir adelante y, si no sabemos, ser lo suficientemente valientes para decir “necesito ayuda externa”.

Para los que les interese, les recomiendo buscar el artículo de mi gran colega el licenciado Joan Noboa, quien es el autor de un artículo que se publicó en este diario el pasado 8 de julio del 2021 llamado “Seis dimensiones del bienestar psicológico”. Espero les ayude.

_______

La autora es Carmen Virginia Rodríguez, terapeuta familiar de Grupo Profesional Psicológicamente