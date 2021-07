¿Es que tenemos una sociedad de mezquinos?

Xiomarita Pérez

Santo Domingo

Si esto ocurría antes, ahora con más fe, luego de esta crisis que estamos viviendo mundialmente.

A estas alturas es que debemos de estar más unidos, humanos, solidarios, desprendidos y está sucediendo lo contrario. Solo pensamos en sí mismo, aunque el otro fracase.

Este último año me la he pasado aportando con lo único que tengo y que creo no hace daño y es el conocimiento que adquiero con mis seguidores y que lo replico para bien de todos. Hacerle un bien a alguien cada día lo aprendí hace mucho y lo reforcé cuando conocí el movimiento scouts, sin esperar recompensa, solo la satisfacción de haberlo hecho.

Me explico

Las redes se han convertido en un arma de doble filo. Si tú no me sigues, no te sigo, si tú no me apoyas, no te apoyo. También se da con los colegas periodistas que si no votas por uno de sus candidatos no publican una nota que se le envió como un aporte a la sociedad, porque mezclan lo personal con lo profesional.

Como he jugado ambos papeles (relaciones públicas y periodismo) entiendo a los colegas, pero las manipulaciones no son buenas, estos tipos de intercambios no me gustan, que rompen con los esquemas de mi formación. El que desee publicar o no los aportes que hago a la sociedad esa es su decisión, y sé que si lo difunden es porque vale la pena, ya que lo que hago es transmitir lo que he aprendido y cuando un colega periodista me solicita una información me entusiasma, porque quiero que conozcan nuestro folklore, sin ningún interés pecuniario.

Qué bueno que ha sucedido, porque ahora sé que esos, que no son muchos, tienen un manto semitransparente que ocultan la “verdadera” realidad.

Hasta ahora, la única institución en la que estoy activa es la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE), además, nunca me ha interesado pertenecer a una directiva, porque soy muy crítica, y nunca permitiré ser marioneta o robot de nadie, por el hecho de que me hayan publicado algo de interés cultural. Sigo enviándoselas.

Apoyo incondicional

Seguiré agradeciendo el apoyo incondicional brindado de los medios de comunicación escritos y digitales, que de una forma desinteresada me han acompañado en el trascurso de estos 53 años, difundiendo mis aportes.