Disonancia cognitiva: el dilema entre cuidarse del virus o proteger la salud mental

Rosario Adames

Santo Domingo

Estos últimos 15 meses que ha vivido la humanidad, no han sido fáciles. Para unos, ha representado pérdidas irreparables, como la vida de un ser querido. Para otros, pérdidas económicas, a veces difíciles de recuperar, y en muchos casos imposible.

Sin embargo, hay que decir que existe un gran número de personas que ha estado y sigue experimentando pérdidas, aparentemente invisibles e intangibles: la salud mental, la paz, la armonía y el respeto a los demás. “Y yo quiero que sepan que todo esto es más real y tangible de lo que nos podemos imaginar”, comenta la psicóloga Carmen Virginia Rodríguez,

Lo que está ocurriendo es para parar, pensar y luego actuar, dice la especialista. “Debemos comenzar y retomar el ver a las personas en sí, no seguir viéndola como la amenaza que me va a matar o infectar. Tenemos envejecientes aislados, deprimidos y ansiosos por no querer estar solos, tenemos jóvenes que cargan un sentimiento de culpa y responsabilidad por no querer enfermar a los demás, tenemos niños que ya se están olvidando del poder de un abrazo, y así puedo enumerar un sin núme ro de situaciones que esta enfermedad nos ha traído. Todo esto, entendido desde la óptica de la necesidad de cuidarnos”, comenta la terapeuta familiar, del Grupo Profesional Psicológicamente, quien analiza la situación desde el punto de vista de la pérdida de la salud mental.

Como profesional del área, y con la experiencia de casi 20 años de ejercicio, Rodríguez admite que hoy más que nunca no solo hay que cuidarse del virus, sino también de la salud mental.

“Cuando nos cuidamos de manera lógica, y con sentido, y no entramos en disonancia cognitiva, creamos una barrera de protección y minimizamos de los efectos adversos del encierro”.

¿A qué se refiere con disonancia cognitiva? La especialista da la respuesta, partiendo de la definición que da la Psicología y la cita: “Disonancia cognitiva hace referencia a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones (cogniciones), que percibe una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto, o por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias”.

Casos que abundan

Dicho de otra manera, “estamos viendo en consulta a personas que de entrada sus primeras palabras son: ‘no sé lo que me pasa, me siento sola, pero vivo con mi familia’, ‘no sé lo que me pasa, estoy en el trabajo, me exigen ciertas normas que no entiendo y lo que quiero es irme del lugar’ o algo así como ‘tengo muchos pensamientos, todos son negativos, y yo no era así’, que son pensamientos contradictorios y que llevan a la persona a actuar de determinada manera, a veces incongruentes con ellas mismas, sostiene.

Estas afirmaciones son muestras claras de la disonancia cognitiva, que no es más que dos ideas contrarias, en constante conflicto. Esto en situación normal, debe dar como resultado una respuesta o solución a esas dos ideas contrarias, pero en este momento de post-pandemia, el ser humano se está enfrascando en quedarse en la ‘rumiación’ del malestar sin encontrar respuestas lógicas y sanas.

Sin lugar a duda, esta situación está resultando en enfermedad mental (depresión, ansiedad, psicosis entre otras). “No lo sigamos permitiendo. Pare, analice y luego tome acción”, exhorta la psicóloga.