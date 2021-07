Más de 20 mil fumadores dominicanos cambian a alternativa libre de humo

Santo Domingo, RD

Un bosquejo del perfil del consumidor dominicano muestra que el 58% de fumadores y el 42% de fumadoras han adoptado una alternativa que emula la experiencia que encuentran durante el ritual de fumar, sin el componente de la quema del tabaco y, por tanto, la generación de humo. De esta forma, se reducen significativamente los componentes nocivos asociados a este hábito derivado de la inhalación de humo.

Esto ha dado como resultado que, luego de tres años en el mercado dominicano, más de 20,000 fumadores estén eligiendo IQOS, que no genera combustión, humo o cenizas. Este producto calienta el tabaco en lugar de quemarlo, por lo que los fumadores continúan consumiendo tabaco, pero reduciendo las más de 6,000 sustancias tóxicas que generan los cigarrillos durante el proceso de combustión.

Los consumibles de tabaco utilizados por IQOS son conocidos como HEETS y se presentan dentro de una amplia gama de variantes. No producen ceniza, no dejan olor en las manos, ropa y cabello y, al no quemarse y evitar la combustión, produce hasta en un 95% menos de químicos nocivos. En Santo Domingo, un 8% de consumo de la industria ya corresponde este producto.

La alternativa la ofrece Philip Morris International (PMI), entidad que enfoca sus recursos en el diseño de un futuro libre de humo de cigarrillos.