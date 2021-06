Ciudad Colonial: escenario de moda de Tcherassi

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

Santo Domingo

La diseñadora de moda y empresaria Silvia Tcherassi, ‘una de las 50 mujeres más poderosas de Colombia’ según la revista Forbes 2020, tendrá a la Ciudad Colonial de Santo Domingo como escenario para tomar las fotos de su nueva colección. La magia de nuestros monumentos, sus rincones se unen de esta forma a la belleza que proyecta la moda de la internacionalmente reconocida diseñadora. ¡Bienvenida sea!

Pastoral de la Salud: ‘tombolazo’ para medicamentos

Le llaman ‘tombolazo’. Es la forma en que la Pastoral de la Salud de la Parroquia Divina Providencia, en Santo Domingo, espera recaudar fondos para comprar medicamentos destinados a los sectores más frágiles de su sector parroquial. Tendrá lugar el 4 de julio después de la misa de las 11:00 a.m. Ya puedes ordenar tus boletos escribiendo a griseldaalcantara6@hotmail.com. Dale tu nombre completo y especifica cuantos boletos quieres. El importe, dice Griselda, puedes depositarlo en la cuenta de ahorros del Banco Popular 808877534, a nombre de Gisela Gómez Gatón, cédula 001-0064433-5. Al recibir el voucher de tu depósito, te enviarán foto de los boletos asignados. Ah… el boleto solo cuesta 100 pesos.

¿Cómo proteger la arquitectura vernácula?

En la calle Hermanos Pinzón 4 de Villa Consuelo, casi esquina Concepción Bona, hay una pequeña casa que, según explica Hilka Bastilla Gonzalez, ‘es una versión local de las casas victorianas que venían importadas, torneadas y en todas sus piezas’. Enmarca ésta en la denominada arquitectura republicana vernácula y también en la moderna contemporánea. Foto de esta pequeña joya, que empieza a deteriorarse. la mostró Maria Filomena Barletta en el grupo Protectores de Nuestro Patrimonio Histórico. La compartía de la Fundación Pro Conservación Arquitectura Patrimonial. Me pregunto si para este tipo de casa, casi desaparecidas en la capital, hay algún departamento gubernamental que se ocupe de mantenerlas.

Dos millones de flores para una libra de miel

La semana pasada hice referencia a una miel cruda de una marca. Ahora se me ocurrió leer lo que decía un frasco de miel, también cruda, pero de otra marca: The Honey Company. Y me quedé asombrada. En este caso la variedad era de la flor de acacia. ‘Las abejas visitaron más de 2 millones de flores para producir esta libra de miel’. No, no tengo teléfono ni correo electrónico de esta empresa, pero si te interesa, la encuentras en Internet.