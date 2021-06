¿Cómo conocí a Francesca Trigo?

Xiomarita Pérez

Santo Domingo, RD

Estaba una tardecita a donde mi amigo Emilio Fernández y esposa Teresa y este me la presenta e iniciamos una fructífera conversación en la que ella me pregunto qué yo hacía y le contesté vivir mi realidad con alegría, sin hacerle daño a nadie. Cuando quiero me voy a bailar a donde aparezca música y para ella esto fue un chiste, una gozadera.

Paso un par de meses y Emilio me llama para informarme que Francesca estaba en disposición de invitarme a vacunarme y me sorprendí tanto que le dije que no me interesaba, que en tal caso sería en otro momento. Ya les había dicho a mis hijas que no lo haría y estas me dieron luz verde y respetaron mi decisión, con la salvedad de que “si se me iba el juicio o la guagua” ellas decidirían por mí.

Aunque me alimento bien, llevo mis protocolos de cuidado sentía presión social, porque como me gusta bailar, caminar, cherchar, lo pensé y decidí vacunarme yendo a uno de los centros en donde trabajan como hormiguitas varias amigas que han formado un Voluntariado de corazones ávidos que desean aportar, y que han trabajado juntas en distintos proyectos.

Estas “máquinas motivacionales” iniciaron en la UNPHU, que fue el primer centro de vacunación para envejecientes, que coincidió porque fueron a llevar a sus madres y notaron que faltaba logística de organización y se integraron, orientando a los pacientes sobre las medidas a tomar posterior a las vacunas.

Ellas entienden que el covid-19 es la enfermedad de la soledad, del distanciamiento, de la debilidad, hay personas asintomáticas, otras que se les desgarra el alma con los síntomas y hay otras que jamás vuelven a respirar, entonces se preguntan ¿por qué no ser responsables con las medidas que debemos aplicar para intentar no seguir con el covid activo?

La labor encomiable que están haciendo estas mujeres es digna de imitar porque, aunque son las autoridades Vicepresidencia/Salud Pública que manejan la campaña covid-19, Raisa Melo, Marchie Portorreal, Wanda Ramírez, Chirlie Melo, Karla Frías, y Francesca Trigo, empresarias, educadoras, psicólogas, entre otras profesiones deben de ser reconocidas para motivar a otras personas a que piensen en el prójimo.