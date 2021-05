El Plan Trujillo

Marino Berigüete

La Romana, RD

Después del entierro

de mi padre, No había

sentido el vacío

de buscar la verdad

sobre la vida de mi

abuelo. Sabía poco de él.

A veces tengo la extraña sensación

de que el muerto me guiña un

ojo desde la fotografía que todos estos

años ha ocupado un lugar especial

entre los cuadros de la familia,

sobre la mesita de centro en la sala

de la casa en Madrid. No será igual

para mí cuando regrese... En otras

ocasiones, creo haberlo visto frunciendo

el ceño, arrugando la frente

en ese gesto típico de la casta Tejeda.

¿Qué había sido de la vida de abuelo?

¿Por qué razón, papá nunca quiso

hablarme de sus años dominicanos;

de aquellos tiempos en que el abuelo

Merido debió ser un nombre importante

para los suyos, como lo ha

de ser el nombre de todo jefe de familia?

“¿Hasta dónde llega la verdad

de lo que me has contado, viejo?

¿Qué cosas me has ocultado?”, se

ha preguntado muchísimas veces, y

ahora se lo repite: “¿por qué no me

enseñaste las claves para entender

este país, viejo?, y mira afuera la ciudad.

A esa hora de la mañana, Santo

Domingo cobra una vida rara, de

hormiguero gigante, como si desde

las sombras de la noche, despejadas

de golpe por el sol, saltaran los resortes,

los hilos ocultos que marcan

la existencia de la capital “de esta isla

que he llevado por dentro, sin conocerla,

durante tantos años”.

—¿Qué misterios le ocultaste a tu

hijo, Rafael Leonidas Tejeda? –se dice

en voz alta, y detiene la mirada en

una hermosa mujer que se baja de

un auto, cierra la portezuela y camina

hacia un café, al cruzar la calle.

El mar, que queda a sus espaldas

cuando se sienta y habla con

uno de los camareros, es de un

azul incorruptible.

“Es hermoso este mar”, piensa,

“tal como me lo contaste, viejo”,

y siente que un nudo en la

garganta le atenaza las palabras,

que los ojos se le humedecen sin

poder evitarlo. “Fuerte, Manuel,

fuerte como un hombre”, se dice,

“no has venido a este país a echar

lagrimitas”. Has venido a buscar.

Sabe que su pasado está allí, en

alguna de esas calles que ahora

se nublan de tantos autos, tanto

ruido, tanta modernidad. Le habían

dicho que Santo Domingo

era una ciudad cada vez más moderna,

pero nunca imaginó que

en el mismísimo centro del Caribe

pudiera existir realmente una

modernidad que iba creciendo

gracias a esas inversiones, a tanto

dinero que entraba en un país

marcado para convertirse en uno de los más ricos y desarrollados de

aquella región.

Ver para creer era un viejo dicho

de su padre, y él tenía la prueba

ante sus ojos: si no hubiera decidido

venir a conocer la tierra de sus

orígenes, no creería toda aquella

modernidad.

Y bajo esa modernidad, o detrás,

o encima, gravitaba un nombre:

Trujillo, un animal histórico

que lanzó el país de la absoluta pobreza

hacia el principio del desarrollo;

un personaje que también,

y aún lo sabe, anduvo flotando sobre

la historia de su familia, como

esas nubecillas de invierno que

nunca vacían su carga de agua, pero

están ahí, presentes, amenazando

aguacero; un nombre del que

la historia de aquella tierra no podría

prescindir nunca, y que entró en la vida de los Tejeda por esas

simples coincidencias de la propia

existencia humana, o por designios

de Dios: su abuelo Merido

Tejeda podía considerarse el hermano

gemelo del dictador; se parecían

como dos gotas de agua.

—Es fatalidad, viejo, no destino

–quiso replicar una de las tantas

veces en que intentó profundizar

en el tema mientras cenaban

con su padre Manuel.

No puede olvidar la mirada severa

de su padre, sus ojos fijos, de

mirada dura.

—Hay cosas de las que no deben

hablarse, Manuel – le oyó

decir, aún con más severidad-. El

destino quiso que tu abuelo se pareciera

al general, es así de simple.

La fatalidad nada tiene que

ver en esto.

Por esas respuestas supo que

detrás de toda la historia fugaz

que le habían contado de su

abuelo, se escondían cosas que

quizás jamás llegaría a conocer,

y a decir verdad, por esos años,

mientras se perdía en el encanto

de sus estudios en la Universidad,

en la ciudad que nunca se dormía,

en los flirteos con las primeras

novias.

No le importaba mucho conocer

más sobre aquel personaje lejano

que fue su abuelo, cuyo único

mérito le parecía una idiotez: ser idéntico al dictador que durante 30 años tuvo en su puño a todo el pueblo dominicano. Por eso ni siquiera hablaba de aquello con nadie: le parecía ofensivo para la imagen de su abuelo, y por ese entonces creía más importante hacer ver a sus compañeros que él también tenía un abuelo del cual sentirse orgulloso, aunque no fuera como esos que cada tarde se sentaban en el parque a solear sus huesos viejos y recordar antiguas glorias con sus gorras puestas.

El primer guiño se produjo justo el día en que llegó a casa con el Título de Ingeniero en Informática y Ciencias de la Computación. El hogar estaba vacío y se sentó a observar las letras doradas de aquel documento que cerraba con un inmenso broche de oro su etapa de estudiante y le abría las puertas al mundo de la modernidad y a su propio futuro con augurios de prosperidad en lo que todos llamaban “la ciencia del mañana”. Tuvo la rara sensación de ser observado y desvió la vista hacia la puerta de la cocina. Vacía. Nadie. Pero siguió sintiendo la persistencia de una mirada anónima clavada sobre su cuerpo y entonces miró a los cuadros de la mesa de centro, frente a él, donde habían ido a parar las fotografías familiares, como quien pretende arrancarle momentos a la eternidad.

Creyó que su abuelo le guiñó un ojo. Pensó que había sido un desliz de su cerebro eufórico y se entretuvo otra vez mirando las letras donde decían que ya era un hombre útil, alguien con capacidad para asumir tareas responsables dentro de una sociedad que cada día necesitaba más de hombres responsables.

Todo hubiera quedado ahí si a partir de esa tarde sus llegadas a la casa no hubieran coincidido con aquella sensación de ser espiado y con el fugaz guiño de ojo de su abuelo. En los últimos tiempos, como hoy, también coincidía el guiño con esa forma familiar de arrugar la frente.

— ¿Qué me has querido decir en todos estos años, abuelo? –dice en voz alta con la foto en la mano que ha traído con él desde España, y escucha que tocan a la puerta de la habitación. Tres toques, bajos, tímidos.

Un joven. Moreno y cuidadosamente afeitado. De gestos muy finos, como de mujer. Vestido de pantalón negro, camisa blanca, de mangas largas, cuello cerrado. Una cruz gruesa y pequeña colgada, brillando sobre el pecho.

—Soy Aníbal –le escucha decir, la voz como de ángel, casi apagada, un susurro -. El Padre Mario me envió a buscarlo.

Supo siempre que cualquier búsqueda de su pasado debía de empezar por allí: Mario había sido compañero de su padre en el colegio católico de Madrid y era uno de los pocos que decidió entregarse al sacerdocio. Aunque era madrileño, sus buenos oficios sacerdotales y sus amplios conocimientos del mundo y de la historia latinoamericana, decidieron a la jerarquía eclesiástica a enviarlo a las Antillas, oficiando primero en Puerto Rico, y luego en una provincia de Haití, y después en los últimos años, en Moca, un pueblo cercano a Santiago de los Caballeros.